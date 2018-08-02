به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه فنی و حرفه ای، خطاب به تمام داوطلبان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اعم از افرادی که قبلا ثبت نام کرده و یا ثبت نام نکرده اند، اعلام کرد: سازمان سنجش کشور امکان ویرایش کد رشته های انتخابی هر دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و همچنین ثبت‌نام جدید در تمام رشته های مقطع کاردانی و ثبت نام جدید در رشته‌های پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی دوره کارشناسی ناپیوسته را تا ۱۲ مرداد فراهم کرده است.

داوطلبان در صورت تمایل می توانند با مراجعه به اطلاعیه روز۶ مرداد ۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت‌نام و ویرایش در تمام رشته های کاردانی و ویرایش رشته های انتخابی و ثبت نام در رشته‌های پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی دوره کارشناسی ناپیوسته اقدام کنند.

داوطلبان می توانند، دربازه زمانی اعلام شده، همزمان با پرینت کارت آزمون نسبت به ویرایش کد رشته ‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند و داوطلبانی که قبلا در این دو آزمون ثبت‌نام نکرده اند نیز می توانند با توجه به توضیحات فوق در هر یک از دوره های مذکور ثبت نام وانتخاب رشته کنند.

دانشگاه فنی و حرفه ای برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در مقطع کارشناسی ناپیوسته در ۳۲۸ کد رشته محل جدید پذیرش دانشجو دارد که در اصلاحیه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۹۷ مندرج در سایت سازمان سنجش این رشته ها ذکر شده است و در مقطع کاردانی نیز در ۴ رشته به شرح زیر ثبت نام جدید دارد :

الف) آموزشکده پسران رفسنجان در دو رشته الکتروتکنیک - برق صنعتی / متالورژی - ریخته گری.

ب) آموزشکده دختران رفسنجان در دو رشته نرم افزارکامپیوتر - کامپیوتر / طراحی دوخت - طراحی دوخت .