سامانه اطلاعات و اسناد تخصصی سینما رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، نشست رونمایی و بررسی سامانه اطلاعات و اسناد تخصصی سینما (سینما داک) در ساختمان پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات با حضور معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی، استادان، مدیران و پژوهشگران سینما برگزار شد.

در ابتدا محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی گفت: سازمان سینمایی از سال های گذشته زمانی که اداره کل بود تحقیقات سینمایی داشت و بسیاری از کتاب های ارزشمند سینما مربوط به همان زمان است اما امروز زمانه عوض شده و باید به نیازهای جدید پاسخ داد به همین دلیل وجود سامانه ای که اطلاعات تخصصی سینمایی را پاسخ دهد مورد توجه سازمان قرار گرفت و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) به عنوان مشاور ما انتخاب شد.

وی ادامه داد: این سامانه به عنوان مجموعه ای که باید یک منظومه دور آن شکل بگیرد، مورد توجه قرار گرفت. همانطور که چندی پیش cic را به عنوان منبعی برای اطلاعات فیلم های سینمایی راه اندازی کردیم.

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی افزود: ایجاد زمینه برای تولید محتوا علمی در حوزه سینما، ایجاد یک نظام منسجم برای انتشار و ترویج آثار مناسب در حوزه سینمایی با هدف ارایه به مخاطبان، پشتیبانی مؤثر اطلاعاتی از پروژه‌های اساسی، تحقیقات و تولیدات زیربنایی و نیز اندیشمندان و معرفی توان علمی سینمای ایران به داخل و خارج از کشور از جمله اهداف راه‌اندازی این سامانه است.

در ادامه فرهاد شیرانی مجری طرح ایران داک گفت: امیدوارم فعالیتی که انجام شده شروع فعالیت بزرگتر برای سینمای کشور باشد. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بیش از ۵۰ سال است با این هدف که بتواند مجموعه اطلاعات علمی کشور را سازماندهی کند، تاسیس شده است تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

وی عنوان کرد: تنها بخشی که در این سامانه در مورد آن بحث شد، پوستر فیلم هاست که به راحتی روی سامانه بارگذاری می شود و فعلا امتیازدهی برای اطلاعات آثار نداریم. البته بخش آنونس ها می توانست در سیستم قرار بگیرد زیرا نرم افزار این ظرفیت را دارد اما در حجم فیلم ها باید در نرم افزار و سخت افزار دیده شود. امکان بارگذاری صوت برای سخنرانی ها نیز در این سامانه وجود دارد.

شیرانی در پایان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه این سامانه چطور می تواند به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد، گفت: برای این سامانه می توان مشوق هایی وجود داشته باشد البته بخشی هم به غنای اطلاعات سایت برمی گردد تا این سامانه مرجع شود و همه به آن مراجعه کنند.

این سامانه به نشانی www.cinemadoc.ir در دسترس پژوهشگران سینما قرار دارد.