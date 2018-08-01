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۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۲۶

قربانیان سیل در میانمار به ۱۲ نفر رسید/۱۳۲ هزار نفر آواره شده‎اند

قربانیان سیل در میانمار به ۱۲ نفر رسید/۱۳۲ هزار نفر آواره شده‎اند

بر اثر بارش شدید باران‌ های موسمی و جاری شدن سیل در مناطق مختلف میانمار ۱۲ نفر جان باخته و ۱۳۲ هزار نفر نیز آواره شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «نیوگلوبال لایت» میانمار، ۱۲ نفر از شهروندان میانمار تاکنون بر اثر بارش شدید باران‌ های موسمی و جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف این کشور جان باخته و ۱۳۲ هزار نفر نیز آواره شده اند.

بر این اساس، کمیته مقابله با بلایای طبیعی میانمار در این خصوص اعلام کرد: به دنبال بارش شدید باران‌های موسمی و سیلاب در مناطق مختلف تاکنون ۱۲ تن جان باخته و ۱۳۲ هزار نفر نیز ناچار به ترک منازل‌ خود شده اند.

در بیانیه صادره از سوی کمیته مقابله با بلایای طبیعی میانمار آمده است: آوارگان مذکور در ۳۰۰ اردوگاه اسکان داده شده‌ اند. از سوی دیگر تخلیه اهالی مناطق سیل‌ زده در میانمار ادامه دارد.

کد مطلب 4363613

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