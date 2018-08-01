به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «نیوگلوبال لایت» میانمار، ۱۲ نفر از شهروندان میانمار تاکنون بر اثر بارش شدید باران های موسمی و جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف این کشور جان باخته و ۱۳۲ هزار نفر نیز آواره شده اند.
بر این اساس، کمیته مقابله با بلایای طبیعی میانمار در این خصوص اعلام کرد: به دنبال بارش شدید بارانهای موسمی و سیلاب در مناطق مختلف تاکنون ۱۲ تن جان باخته و ۱۳۲ هزار نفر نیز ناچار به ترک منازل خود شده اند.
در بیانیه صادره از سوی کمیته مقابله با بلایای طبیعی میانمار آمده است: آوارگان مذکور در ۳۰۰ اردوگاه اسکان داده شده اند. از سوی دیگر تخلیه اهالی مناطق سیل زده در میانمار ادامه دارد.
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