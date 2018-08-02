کتاب خاطرات شهید مدافع حرم «مرتضی حسین پور» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه با حضور آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت و مصطفی سالاری استاندار و جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی و دستگاه های اجرایی استان گیلان کتاب خاطرات شهید مدافع حرم «مرتضی حسین پور شلمانی» با عنوان «ساقیان حرم» در رشت رونمایی شد.

نماینده ولی فقیه در گیلان در این مراسم با اشاره به جایگاه ایثار و شهادت در جامعه اسلامی ایران، اظهار کرد: رمز جاودانگی و ماندگاری انقلاب اسلامی بعداز چهل سال وجود فرهنگ ایثار و شهادت و ولایتمداری ملت ایران است.

آیت الله رسول فلاحتی به هجمه های دشمنان در بُعد فرهنگی علیه نظام مقدس اسلامی ایران نیز اشاره کرد و گفت: امروز با توجه به این شرایط و نفوذ فرهنگی دشمن در جامعه به ویژه در میان نسل جوان نیازمند اشاعه، ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت هستیم.

وی در ادامه ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا در استان گیلان، افزود: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا سبب خنثی شدن توطئه های دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می شود.

در ادامه این مراسم استاندار گیلان نیز با تأکید بر ضروت فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، اظهار کرد: توجه به این حوزه تنها به یک دستگاه و یا سازمان فرهنگی مربوط نبوده بلکه همه دستگاه ها باید در این راستا گام بردارند.

مصطفی سالاری با بیان اینکه باید با تعامل و همکاری بین دستگاهی برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تلاش کنیم، افزود: جلب مشارکت های مردمی، سادگی، نظم و تقسیم کار از مهم ترین مواردی است که باید از سوی برگزارکنندگان مراسمات بزرگداشت شهدا مورد توجه قرار گیرد.

شهید مدافع حرم «مرتضی حسین‌پور شلمانی» در ۱۶ مرداد ماه سال ۹۶ در حین عملیات مستشاری در خاک سوریه به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

همچنین لازم به ذکر است فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پاس رشادت‌های شهید «مرتضی حسین‌پور شلمانی» طی پیامی این شهید مدافع حرم گیلانی را به عنوان شهید نمونه کشور در سال ۹۷ معرفی کرد.

مراسم سالگرد شهادت شهید مرتضی حسین پور ۱۶ مرداد ماه سال جاری با سخنرانی سردار سلامی در شهرستان لنگرود برگزار می شود.