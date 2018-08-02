تلاش برای کسب بهترین نتیجه در برابر سپاهان/هواداران حمایت کنند

کوروش ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به باخت هفته گذشته تیم سپیدرود در برابر سایپا اظهار کرد: تیم فوتبال سپیدرود قبل از آغاز رقابت های لیگ برتر از شرایط خاصی برخوردار بود.

وی افزود: متاسفانه مشکلات مدیریتی و بحث بر سر مالکیت این باشگاه سبب شد تا تمرینات آمادسازی این تیم دیرتر شروع شده و با مشکل مواجه شود.

دروازه بان سپیدرود رشت در ادامه با اشاره به اینکه به دلیل وجود این مشکلات و حواشی، این تیم از نظر بدنسازی شرایط مطلوبی نداشته است، گفت: در مقابل تیم سایپا، فرصت بیشتری برای آماده سازی داشته و این سبب شد که در بازی اول چنین نتیجه ای رقم بخورد.

وی با تأکید براینکه خوشحالی هواداران سپیدرود و رضایت از عملکرد تیم مهم ترین هدف همه بازیکنان و کادر فنی این تیم است، خاطرنشان کرد: بازیکنان تلاش خود را برای کسب نتایج خوب در بازی های آینده لیگ انجام می دهند.

ملکی با بیان اینکه انصافا در بازی نخست سایپا بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت، تصریح کرد: در بازی دوم که عصر فردا در ورزشگاه سردار جنگل رشت برابر سپاهان خواهد بود شرایط با بازی نخست متفاوت است.

وی با درخواست از هواداران این تیم برای حضور پرشور در دیدار فردا و حمایت از سپیدرود، افزود: بازیکنان سپیدرود در هفته جاری تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و با آرام شدن شرایط به دنبال کسب بهترین نتیجه هستند.

دروازه بان سپیدرود رشت با اشاره به بازیکنان و کادرفنی تیم فوتبال سپاهان اصفهان، ادامه داد: با وجود همه این شرایط بازیکنان سپیدرود برای بازی فردا تمام تلاش خود را برای کسب بهترین نتیجه انجام می دهند.