به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین، امروز در حاشیه نشست اتحادیه «آ سه آن» در سنگاپور دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار وانگ یی با تاکید بر «دوستانه، راهبردی و همهجانبه بودن» روابط ایران و چین اظهار داشت: دو کشور به همکاریهای نزدیکتر خود در همه زمینههای دو جانبه، منطقهای و بینالمللی، به ویژه حفظ برجام به عنوان یک دستاورد دیپلماسی و بهرهمندی ایران از مزایای آن ادامه خواهند داد.
ظریف هم چین را کشوری مهم و شریک راهبردی ایران خواند و بر حفظ و گسترش روابط دو جانبه و یافتن راههای نوآورانه در انتفاع ایران از دستاوردهای برجام تاکید کرد.
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