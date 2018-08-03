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۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

در دیدار ظریف و همتای چینی‌اش مطرح شد؛

تاکید بر حفظ برجام/لزوم همکاری‌های نزدیک‌تر بین‌المللی

تاکید بر حفظ برجام/لزوم همکاری‌های نزدیک‌تر بین‌المللی

تاکید بر حفظ برجام و لزوم همکاری‌های نزدیک‌تر منطقه‌ای و بین‌المللی، از محورهای اصلی گفتگوی وزیران امور خارجه ایران و چین بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین، امروز در حاشیه نشست اتحادیه «آ سه آن» در سنگاپور دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار وانگ یی با تاکید بر «دوستانه، راهبردی و همه‌جانبه بودن» روابط ایران و چین اظهار داشت: دو کشور به همکاری‌های نزدیک‌تر خود در همه زمینه‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه حفظ برجام به عنوان یک دستاورد دیپلماسی و بهره‌مندی ایران از مزایای آن ادامه خواهند داد.

ظریف هم چین را کشوری مهم‌ و شریک راهبردی ایران خواند و بر حفظ و گسترش روابط دو جانبه و یافتن راه‌های نوآورانه در انتفاع ایران از دستاوردهای برجام تاکید کرد.

کد مطلب 4364454
محمد مهدی ملکی

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