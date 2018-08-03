معطلی گزارشگر بازی پرسپولیس و فولاد در استادیوم آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار است دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان از ساعت ۲۰:۴۵ امروز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم بروند، مزدک میرزایی گزارشگر این مسابقه را به داخل استادیوم راه ندادند.

میرزایی قصد داشت از راه تونل وارد استادیوم شود ولی با ممانعت ماموران انتظامی مواجه شد. از آنجایی که میرزایی کارت پوشش خبری مسابقات را نداشت، از ورودش به داخل استادیوم جلوگیری کردند.

میرزایی بعد از این اتفاق با ناراحتی به سمت پارکینگ رفت تا استادیوم را ترک کند ولی دقایقی هم با تلفن همراهش صحبت کرد تا این مشکل رفع شود. دقایقی بعد و با هماهنگی های صورت گرفته، میرزایی اجازه ورود به استادیوم را گرفت و از ماموران هم بابت نحوه برخوردشان گلایه کرد.

این مشکل پیش از میرزایی، برای داوران بازی پرسپولیس و فولاد هم پیش آمده و آنها هم برای ورود به استادیوم معطل شده بودند.