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۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۱۹

طی ۱۲ سال اخیر؛

گرمای شدید جان بیش از ۲۳ هزار ایتالیایی را گرفته است

گرمای شدید جان بیش از ۲۳ هزار ایتالیایی را گرفته است

موج شدید گرما از سال ۲۰۰۵ تا کنون به مرگ بیش از ۲۳ هزار شهروند ایتالیایی منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گرمای شدید هوا هر سال جان صدها ایتالیایی را می گیرد. انجمن محیط زیست ایتالیا اعلام کرد گرمای هوا از سال ۲۰۰۵ تا کنون موجب مرگ ۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر از شهروندان این کشور شده است.

بر این اساس طی این مدت تنها در شهر رم ۷ هزار و ۷۰۰ نفر جان خود را به خاطر گرمای شدید از دست داده اند.

در حال حاضر نیز در ۱۸ شهر ایتالیا به خاطر موج فزاینده گرما وضعیت فوق العاده اعلام شده است. به گفته محققان گرمای بیش از ۴۰ درجه در روز و بیش از ۲۵ درجه در شب تاثیرات مخربی بر سلامتی افراد به ویژه سالمندان دارد.

طبق گزارش ها ایتالیا در سال گذشته میلادی شاهد دومین سال خشکسالی پس از ۱۹۶۱ بوده و میزان بارندگی در این سال ۲۲ درصد کاهش داشته است.

کد مطلب 4364799

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