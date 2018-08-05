به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع‌رسانی سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با توجه به اثر بخشی و فرهنگسازی سینما برای جامعه ایرانی و ایجاد تنوع موضوعی در آثار سینمای کودک و نوجوان، بخش «جلوه‌گاه امید» به سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اضافه شد.

همچنین حمایت از سینمای ملی و ترسیم بستری جدید برای فعالیت سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی از دیگر اهداف این بخش است.

در مقررات بخش «جلوه‌گاه امید» که با مشارکت سازمان‌های دولتی و غیردولتی برگزار می‌شود، آمده است:

۱- سازمان‌های دولتی و خصوصی می‌توانند ضمن بررسی آثاری که در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره پذیرفته شده‌اند به فیلم‌های منتخب از نگاه خود با توجه به اولویت‌های موضوعی سازمان متبوع جوایزی اهدا کنند.

۲- هیات داوران هر سازمان مشتمل بر سه نفر از کارشناسان فرهنگی و هنری است که حضور یک نفر از داوران از میان کارگردانان، بازیگران، تهیه کنندگان، مدرسان و منتقدان سینما یا یکی از مشاغل اصلی فنی در سینما با صلاحیت علمی‌و هنری و ۲ نفر از کارشناسان سازمان مذکور خواهد بود.

۳- پس از درخواست تقاضا از سوی سازمان‌ها؛ چگونگی مشارکت از سوی جشنواره بررسی و اعلام خواهد شد. همچنین پس از توافق فرم تکمیل شده به همراه معرفی نماینده تام الاختیار، یک نسخه لوح فشرده حاوی آرم سازمان، عکس و رزمه هیات داوران باید در اسرع وقت به مدیریت این بخش ارائه شود.

۴- حداقل میزان مشارکت هر سازمان مبلغ ۷۰ میلیون ریال است که بین یک یا ۲ انتخاب خواهند داشت.

۵- برنامه بازبینی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره از سوی دبیرخانه این بخش تنظیم و داوران هر سازمان موظف اند در زمانبندی ارائه شده نسبت به تماشا و داوری فیلم‌ها اقدام کنند.

۶- در مراسم اهدای جوایز «جلوه‌گاه امید» که به صورت جداگانه و با حضور مقامات و روسای سازمان‌ها و نهادها برگزار می‌شود، نماینده هیات داوران یا بالاترین مقام سازمان برای اهدای جایزه در جایگاه حضور می‌یابند و بیانیه‌های هیات داوران، تنها از طریق روابط عمومی‌جشنواره در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

۷-آخرین مهلت درخواست و تکمیل فرم تقاضا ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ است و این تاریخ تمدید نخواهد شد.

۸- در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد سازمان‌ها ممکن است این بخش حذف شود و در این صورت جوایز تحویل داده شده به دبیرخانه، عودت خواهد شد.

سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری علیرضا رضاداد ۸ الی ۱۴ شهریور ۹۷ در شهر اصفهان برگزار می‌شود.