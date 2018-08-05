به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی اظهار داشت: حضور کشتی های چینی در آب های سرزمین جنوب ایران، برداشت درستی نیست، زیرا ما ۵۰ تا ۶۰ شناور داریم که تمام سهامداران آن ایرانی هستند و حدود ۲۵ درصد این شناورها ممکن است ساخت چین باشند.

وی با بیان این که شناورها ساخت اروپا، ژاپن، تایلند، ایران و چین هستند، تصریح کرد:در راستای سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال جاری، تقویت شناورسازی های داخلی در دستور کار قرار گرفته است.

صالحی گفت: شناورهای مذکور در آب های سرزمینی صید نمی کنند و از این رو تاثیری در صید سنتی ما ندارند.

وی ادامه داد: این شناورها در دریای عمان و در آب های مشترک عمان و ایران و حتی پاکستان هستند و ممکن است بعضی از آنها از کاپیتان ها، متخصصان و صیادان خارجی استفاده کنند، زیرا دانش و تکنولوژی صید ماهیان ریز را در کشور نداریم.

رییس سازمان شیلات ایران تصریح کرد: در صید با رشته قلاب نیز از کارشناسان هندی استفاده می کنیم، زیرا در گذشته دانش این نوع صید را در اختیار نداشتیم.

وی درباره عمق صید توسط شناورها گفت: این شناور ها در مناطقی که عمق دریا بیش از ۳۰۰ متر است، صید ماهیان ریز و یا فانوس ماهیان را انجام می دهند و در واقع آنها صید میان آبی دارند و به هیچ وجه تور آنها به کف دریا و به عمق نمی رسد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که عمر ماهیان ریز یک سال و نیم است، اظهار داشت: ماهیان ریز برای تهیه پودر ماهی مورد نیاز کشور و به منظور توسعه آبزی پروری کاربرد دارد و به این ترتیب از خروج مقادیر زیادی ارز جلوگیری می شود.

وی خاطر نشان کرد که سال گذشته شناورها ۲۴ هزار تن فانوس ماهی صید کردند.