به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتسال جام باشگاه های آسیا، امروز یکشنبه و در گروه A، تیم واموس اندونزی میزبان این دوره از بازی ها به مصاف ناگویا ژاپن رفت که این بازی با ۴ گل به سود نماینده ژاپن به اتمام رسید. ناگویا با این برد ۹ امتیازی شد و به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم صعود کرد.

تیم واموس هم که رضا فلاح زاده سرمربی و مصطفی نظری دروازه بان ایرانی را درخدمت دارد، با ۴ امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به دالیان چین، به عنوان تیم دوم صعود کرد.

در دیگر بازی این گروه تیم دالیان با نتیجه ۳ بر ۲ تیم ویکتوریا میانمار را از پیش رو برداشت.

تیم واموس در مرحله بعد به مصاف تیم اول گروه B خواهد رفت.