۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

فوتسال جام باشگاه‌های آسیا؛

صعود واموس اندونزی با مربی و دروازه‌بان ایرانی

تیم فوتسال واموس اندونزی با مربی و دروازه‌بان ایرانی خود مقابل ناگویا ژاپن شکست خورد ولی به مرحله یک چهارم نهایی جام باشگاه‌های آسیا راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتسال جام باشگاه های آسیا، امروز یکشنبه و در گروه A، تیم واموس اندونزی میزبان این دوره از بازی ها به مصاف ناگویا ژاپن رفت که این بازی با ۴ گل به سود نماینده ژاپن به اتمام رسید. ناگویا با این برد ۹ امتیازی شد و به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم صعود کرد.

تیم واموس هم که رضا فلاح زاده سرمربی و مصطفی نظری دروازه بان ایرانی را درخدمت دارد، با ۴ امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به دالیان چین، به عنوان تیم دوم صعود کرد.

در دیگر بازی این گروه تیم دالیان با نتیجه ۳ بر ۲ تیم ویکتوریا میانمار را از پیش رو برداشت.

تیم واموس در مرحله بعد به مصاف تیم اول گروه B خواهد رفت.

