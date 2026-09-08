به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر سهشنبه در کارگروه استانی توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآنی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت در سالهای گذشته با فراز و فرودهایی همراه و در اولویت نبوده است، اظهار کرد: این دوره مصمم به برگزاری آن هستیم و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای فرهنگی رویدادی اثرگذار و در شان ظرفیتهای قرآنی استان برگزار شود.
وی با تاکید بر اینکه فعالیتهای قرآنی نباید به یک مقطع زمانی خاص محدود شود، تصریح کرد: اگرچه روال برگزاری نمایشگاههای قرآن در ماه مبارک رمضان است اما نباید پرداختن به قرآن را به این ایام محدود کرد و لازم است در طول سال برنامههایی برای ترویج فرهنگ قرآنی تدارک دیده شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به ضرورت تقویت حضور ناشران و فعالان حوزه نشر در این نمایشگاه، گفت: انتظار میرود انتشارات و ناشران با استقبال بیشتری در این رویداد حضور یابند تا نمایشگاه از نظر محتوایی نیز غنیتر و متنوعتر برگزار شود.
وی با بیان اینکه محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی همدان به عنوان مکان برگزاری نمایشگاه پیشبینی شده است، خاطرنشان کرد: در انتخاب محل برگزاری موضوعاتی همچون اعتبار و بودجه، فاصله و دسترسی مردم باید مورد توجه قرار گیرد.
جوادی ادامه داد: همدان از ظرفیت ارزشمند تالار قرآن برخوردار است و کمتر استانی چنین امکانی را در اختیار دارد بنابراین باید از این زیرساخت نیز به شکل مطلوب استفاده شود.
وی با تاکید بر نقش فعالان قرآنی در تقویت امید و نشاط جامعه گفت: در شرایطی که موضوعاتی همچون تابآوری، امید و نشاط اجتماعی اهمیت ویژهای دارد فعالان قرآنی میتوانند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند و از موسسات و متولیان فعالیتهای قرآنی انتظار داریم حضور جدی و اثرگذاری در این رویداد داشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه با اشاره به برگزاری بیستمین دوره آزمون قرآن و عترت این آزمون را نیازمند اطلاعرسانی گسترده و هدفمند دانست.
وی با اشاره به فعالیت مراکز و موسسات قرآنی استان گفت: مراکزی داریم که فعالیتهای آنها مایه افتخار است اما متاسفانه همافزایی میان این مجموعهها به اندازه ظرفیت موجود نیست و باید این موضوع در جلسات تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
جوادی افزود: در حوزه قرآن و عترت کارگاهها و دورههای آموزشی متعددی برگزار میشود که در بسیاری از موارد فاقد گواهینامه معتبر هستند و برگزاری آزمون و صدور گواهینامه معتبر میتواند بخشی از این خلا را جبران کند.
وی درباره کاربرد این گواهینامهها برای فعالان فرهنگی و هنری گفت: این گواهینامهها در برخی موارد به عنوان مستندات و سوابق آموزشی برای موضوعاتی مانند بیمه هنرمندان نیز قابل استفاده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید که جامعهی در حوزه قرآن و نهجالبلاغه نیازمند تلاش بیشتر است، گفت: همین که برگزاری نمایشگاه قرآن وعترت در تقویم فعالیتهای ادارهکل استان قرار گرفت جای خرسندی است و برای جبران عقبماندگیها باید با جدیت و همافزایی بیشتری حرکت کنیم.
نظر شما