به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی ظهر سهشنبه در آیین رونمایی از طرحها و اقدامات محرومیتزدایی و اهدای ۱۰ هزار بسته نوشتافزار ویژه دانشآموزان محلات شیراز، از افتتاح «شهر آبی» شیراز در مهرماه سال جاری خبر داد.
وی با بیان اینکه این پروژه فراتر از یک پارک آبی است، گفت: مجموعه شهر آبی با امکانات تفریحی، ورزشی، هیجانی و تجاری طراحی شده و اجرای آن به دلیل بهرهگیری از تأسیسات تخصصی و تجهیزات ویژه، پیچیدگیهای فنی خاصی داشته است.
شهردار شیراز افزود: یکی از تجهیزات شاخص این مجموعه، وسیله «تورنادو» است که نصب آن در ارتفاع حدود ۴۰ متری، نیازمند حضور نیروهای متخصص بود.
وقفه جنگی، مانع تکمیل پروژه نشد
اسدی با اشاره به شرایط اجرای پروژه در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: یکی از نقاط مورد اصابت در فاصلهای نزدیک از این مجموعه قرار داشت و به همین دلیل، عملیات اجرایی پروژه برای مدتی متوقف شد.
وی ادامه داد: پس از فراهم شدن شرایط، محل پروژه پاکسازی و عملیات اجرایی از سر گرفته شد و اکنون این مجموعه در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
سند محرومیتزدایی برای همه محلات شیراز
شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، محرومیتزدایی را موضوعی فراتر از اجرای طرحهای عمرانی دانست و گفت: رفع مشکلات مردم نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است، زیرا نیازهای محلات مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.
اسدی افزود: در مرحله نخست، وضعیت ۴۰ محله بررسی و سند محرومیتزدایی آنها تدوین شد و در ادامه، ۱۱۲ محله دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند تا در مجموع، نیازها و اولویتهای ۱۵۲ محله شیراز مشخص شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در برخی مناطق شهر گفت: در محلاتی مانند کرونی و قناعت، گامهای مهمی برای رفع محرومیتها برداشته شده، اما این مسیر همچنان نیازمند تداوم و مشارکت همه دستگاههاست.
پساب تصفیهشده به کمک فضای سبز شیراز آمد
شهردار شیراز همچنین از بهرهبرداری تصفیهخانه فاضلاب محلی با ظرفیت ۱۰۰ لیتر در ثانیه خبر داد و گفت: آب تولیدی این مجموعه برای آبیاری دستکم ۳۰۰ هکتار از باغات و فضاهای سبز شیراز استفاده میشود.
وی افزود: تأمین آب باغات قصردشت، باغهای چمران و بخشی از فضای سبز شهری از جمله کاربردهای این طرح است.
اسدی آغاز مرحله جدید عملیات حفاری مکانیزه خط چهار مترو و افتتاح فاز نخست پارک ۴۴۴ هکتاری شیراز را از دیگر برنامههای مدیریت شهری عنوان کرد.
وی همچنین از گشایش باغ ۲۳۰ هکتاری شیراز برای استفاده عمومی خبر داد و گفت: این مجموعه پس از سالها محدودیت، در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
توزیع ۱۰ هزار بسته نوشتافزار میان دانشآموزان
شهردار شیراز در پایان گفت: با مشارکت قرارگاه احمدبنموسی(ع)، شورای اسلامی شهر، شهرداری، سازمان دانشآموزی و دیگر مجموعههای همراه، ۱۰ هزار بسته نوشتافزار پیش از آغاز سال تحصیلی جدید آماده و میان دانشآموزان توزیع میشود.
وی افزود: همزمان، عملیات مرمت و بازسازی تعدادی از منازل نیز انجام شده است تا بخشی از مشکلات خانوادههای نیازمند کاهش یابد.
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