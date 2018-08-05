به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی ودفاع مقدس، کتاب «کلاه قرمزی ها» نوشته «زهره علی عسگری» در سلسله نشست های سه شنبههای کتاب موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با حضور نویسنده کتاب و منتقدین امیر محمد عباس نژاد و جواد کامور بخشایش، نقد و بررسی میشود.

کتاب «کلاه قرمزیها»، خاطرات روحانی آزاده «شیخ عبدالکریم کریم پور» از اهالی نجف آباد اصفهان است، که توسط «زهره علی عسگری» به نگارش درآمده است. این کتاب در ۳۱۲ صفحه رقعی، توسط انتشارات پیام آزادگان چاپ و برای اولین بار در سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دراختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

نشست نقد این کتاب روز سه شنبه ۱۶ مرداد از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سالن اجتماعات قصر شیرین، واقع در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، واقع در میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو، برگزار میشود.