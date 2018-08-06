به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این مقاله قصد داریم به معرفی روشهای چاقی صورت بپردازیم، اگر میخواهید صورت چاقی داشته باشید در این مقاله همراه ما باشید. روشهایی که در این مقاله برای چاقی صورت اشاره خواهند شد، روشهای کاملا طبیعی است و کوچکترین مضراتی را برای شما نخواهد داشت.
موثرترین روشهای چاقی صورت
لاغری صورت یکی از مواردی است که معمولا کسانی که به زیبایی خود اهمیت میدهند، از آن رنج میبرند و به طور معمول این افراد به دنبال راهکارهایی برای چاقی صورت خود هستند، برای داشتن صورت چاق عدهای ترجیح میدهند که از داروهای شیمیایی یا روشهای تهاجمی استفاده کنند.
استفاده از این روش هرچند میتواند در کوتاه مدت کارآیی داشته باشد ولی به احتمال زیاد آسیبهای جدی بر سلامتی شما وارد خواهد کرد، به همین دلیل پیشنهاد ما این است که از روشهای کاملا طبیعی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت برای چاقی صورت خود استفاده کنید.
استفاده از روغن خراطین برای چاقی صورت
روغن خراطین یکی از مهمترین روشها برای چاقی صورت است، استفاده از این روغن روز به روز در حال گسترش است و روغن خراطین نه تنها برای چاقی صورت مفید است، بلکه فواید بسیاری دارد که لازم است که در مورد آن مقالهای جداگانه نوشته شود.
روغن خراطین را هم آقایان و هم خانمها میتوانند برای چاقی صورت خود استفاده کنند، این روش موجب میشود خون رسانی در موضع زیاد شده و با جذب روغن به عنوان ماده تغذیه کنند، حجم عضلات رشد بیشتری داشته باشند. این روغن یک روغن طبیعی است که با بسیاری از پوستها سازگار است و هیچگونه عوارض جانبی در پی ندارد. کاربرد اولیه روغن خراطین در طب سنتی بوده و امروزه با توجه به این که به اثرات شگفت انگیز آن پیبرده شده، جایگزین بسیاری از روش های تهاجمی و شیمیایی شده است.
در حال حاضر این مساله اثبات شده است که استفاده از روغن خراطین بهترین و سادهترین روش به منظور گونه گذاری و چاقی صورت است.
روش مصرف روغن خراطین چگونه است؟
استفاده از روغن خراطین برای چاقی صورت و گونه گذاری بسیار آسان است، در ابتدا لازم است که کاملا صورت خود را تمیز کنید و هیچگونه آلودگی روی آن نباشد، سپس گونهها و صوت خود را برای چند دقیقه ماساژ دهید و بعد از آن روغن خراطین را روی پوست خود بمالید.
در ادامه پوست صورت خود را به مدت سه تا پنج دقیقه ماساژ دهید و پس از آن نیز مجددا روغن خراطین را روی پوست خود بمالید و این بار فقط سه دقیقه پوست خود را ماساژ دهید تا روغن به خوبی به وسیله پوست جذب شود. بهمنظور کسب نتیجه بهتر لازم است که این عمل روزی دوبار تکرار شود.
استفاده از معجون گلابی و خیار برای چاقی صورت
یکی دیگر از روشهای چاقی صورت استفاده از معجون گلابی و خیار است، خیار دارای خواص بیشماری است که یکی از خاصیتهای آن لطافت بخشیدن به پوست و رساندن آب به سلولهای سطحی آن است، اگر از خیار بهعنوان ماسک صورت به مدت دو هفته استفاده کنید، به سبب آب رسانی موجب میشود که پوست شما چاقتر دیده شود، خیار را رنده کنید و به مدت بیست دقیقه روی پوست خود قرار دهید.
استفاده از گلابی نیز برای چاقی صورت میتواند مفید باشد گلابی را بیست دقیقه و هفتهای سه بار روی پوست خود کمپرس کنید و نتیجه آن را در چاقی صورت خود مشاهده کنید.
نوشیدن آب برای چاقی صورت
یکی دیگر از روشهایی که موجب چاقی صورت شما میشود، نوشیدن آب در طول شبانه روز است که خاصیت معجزه آسایی دارد، کسانی که فعالیتهای ورزشی منظمی دارند بعد از مدتی احساس لاغری در صورت خود میکنند، بههمین دلیل لازم است که آب کافی بنوشند، در این صورت موجب تامین آب میان بافتی و چاقی صورت میشود.
ورزش برای چاقی صورت
یکی از مهمترین روشها برای چاقی صورت استفاده از روش های ورزشی است، بههمین منظور روی یک صندلی نشسته بر روی عضلات صورت خود متمرکز شوید، لبهای خود را جمع کنید و پنج ثانیه نگه دارید و در همین حالت بدون باز شدن لبها لبخند بزنید و سعی کنید طرح لبخند خود را بلندتر کنید و پانزده بار به مدت پنج ثانیه این حرکت را تکرار کنید.
بعد از حرکت پانزدهم در صورت خود احساس خستگی خواهید کرد که به معنی خونرسانی به عضلات صورت شماست، روزی دوبار این حرکت را به مدت کم تر از بیست دقیقه تکرار کنید.
* این یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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