به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام محرومیت دو بازیکن تیم های سپیدرود رشت و ذوب آهن اصفهان، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بیانیه ای را صادر کرد:

«نظر به عدم توجه به احکام صادره، قوانین، تذکرات و اخطارهای کمیته اخلاق که این نوع رفتار نقض آشکار و مسلم قوانین و مقررات قانونی و اخلاقی محسوب می شود که همواره با ضمانت اجرا همراه است، لذا اعلام می دارد به موجب مواد ۲۱ و ۲۳ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۶۵ آیین نامه این کمیته دستور موقت مبنی بر تعلیق کلیه فعالیتهای رسمی آقایان: محسن مسلمان و حسین کعبی در کلیه بخش های فوتبال و به صورت رسمی تا اطلاع ثانوی صادر شده است.

لذا مقرر است مراتب از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال و مبادی ذیربط ابلاغ و اطلاع رسانی تا از کلیه فعالیت های نامبردگان در حوزه فوتبال و حضور در کلیه مجامع و مراجع و اماکن رسمی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و بین المللی از مورخ ۱۳ مرداد سال ۹۷ جلوگیری و چنانچه مجوز حضور برای نامبردگان صادر گردیده لغو و از ورود و همراهی ایشان با تیم ها و اهالی فوتبال در مراسم و مسابقات رسمی فوتبال خودداری به عمل آید.»