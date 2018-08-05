۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۸

دلیل محرومیت مشخص نشد؛

تازه‌ترین بیانیه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال درمورد مسلمان و کعبی

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در مورد دو بازیکن محروم شده توضیحاتی را ارائه کرد اما به درستی مشخص نیست این دو به دلیل کدام تخلف محروم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام محرومیت دو بازیکن تیم های سپیدرود رشت و ذوب آهن اصفهان، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بیانیه ای را صادر کرد:

«نظر به عدم توجه به احکام صادره، قوانین، تذکرات و اخطارهای کمیته اخلاق که این نوع رفتار نقض آشکار و مسلم قوانین و مقررات قانونی و اخلاقی محسوب می شود که همواره با ضمانت اجرا همراه است، لذا اعلام می دارد به موجب مواد ۲۱ و ۲۳ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و  ۶۵ آیین نامه این کمیته  دستور موقت مبنی بر تعلیق کلیه فعالیتهای رسمی آقایان: محسن مسلمان و حسین کعبی  در کلیه بخش های فوتبال و به صورت رسمی تا اطلاع ثانوی صادر شده است.

لذا مقرر است مراتب از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال و مبادی ذیربط ابلاغ و اطلاع رسانی تا از کلیه فعالیت های نامبردگان در حوزه فوتبال و حضور در کلیه مجامع و مراجع و اماکن رسمی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و بین المللی از  مورخ ۱۳ مرداد سال ۹۷ جلوگیری  و چنانچه مجوز حضور برای نامبردگان صادر گردیده لغو و از ورود و همراهی ایشان با تیم ها و اهالی فوتبال در مراسم و مسابقات رسمی فوتبال خودداری به عمل آید.»

    • محمد IR ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
      این دیگه چیه!! شفاف بگید به این خاطر و به این علت
    • محمد IR ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
      خواهش میکنم این کمیته رو منحل کنید

