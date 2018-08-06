یکه تازی تام کروز در باکس آفیس جهانی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، تام کروز به راحتی توانست از رقیبی چون «وینی پو» که به تازگی اکران خود را شروع کرد، پیشی بگیرد و در راس باکس آفیس باقی بماند.

«ماموریت غیرممکن: فال آوت» با فروش ۳۵ میلیون دلاری از نمایش در ۴۳۹۵ سالن سینما همچنان در راس باکس آفیس ماند، در حالی که «کریستوفر رابین» فیلم جدید کمپانی دیزنی از مجموعه «وینی پو» از نمایش در ۳۶۰۲ سالن سینما ۲۵ میلیون دلار کسب کرد.

ششمین فیلم از مجموعه جاسوسی تام کروز تاکنون ۱۲۴ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش کرده و فروش بین المللی آن تاکنون بیش از ۲۰۵ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که این فیلم از ۳۱ آگوست در چین اکران می شود.

«کریستوفر رابین» اولین فیلم کمپانی دیزنی پس از «چروکی در زمان» است که امسال نتوانسته راس باکس آفیس را به تصرف خود درآورد. این نسخه زنده اقتباسی از شخصیت های «وینی پو» است که در بازار بین المللی ۴.۸ میلیون دلار فروش کرده و در اولین آخر هفته اکرانش در مجموع ۲۹.۵ میلیون دلار فروخته است. این فیلم با بودجه ۷۵ میلیون دلاری ساخته شده و بیش از ۶۰ درصد مخاطبان آن را خانواده ها تشکیل می دهند. در این میان ۵۶ درصد تماشاگران این فیلم را زنان تشکیل داده اند.

در این فیلم اوان مک گرگور در نقش کریستوفر بزرگسال بازی کرده است.

این در حالی است که «پلنگ سیاه» دیگر محصول دیزنی در این آخر هفته موفق شد تا به فروش ۷۰۰ میلیون دلاری در آمریکا برسد و سومین فیلم تاریخ سینما شود که در فروش داخلی خودش به این رقم رسیده است. این فیلم در بازار جهانی ۱.۳ میلیارد دلار فروش کرده است.

ردیف سوم جدول فروش از آن «جاسوسی که ولم کرد» یک کمدی از درجه R محصول لایونزگیت است که با بازی میلا کونیس و کیت مک کینون فروشی ۱۲.۳ میلیون دلاری را با نمایش در ۳۱۱۱ سالن سینما کسب کرده است. این فیلم را سوزانا فوگل کارگردانی کرده و فیلمنامه آن را با همکاری دیوید آیزرسون نوشته است.

دیگر فیلم جدید این هفته «سیاه ترین افکار» با فروش ۵.۷ میلیون دلار بود که در ۳۱۲۷ سالن سینما به نمایش درآمد. این فیلم محصول کمپانی فاکس امتیاز ۱۹ درصدی را در سایت راتن تومیتوز کسب کرده گرچه مخاطبان نظر بهتری نسبت به آن داشته اند. این فیلم ساخته جنیفر یو نلسون سازنده «کونگ فو پاندا» و در ادامه آن است که این بار نخستین فیلم زنده خود را ساخته است.

مکان چهارم فهرست پرفروش ها در اختیار «ماما میا! دوباره شروع می کنیم» قرار گرفت که ۹ میلیون دلار دیگر فروش کرد و مجموع فروش داخلی خود را به رقم ۹۱ میلیون دلار رساند. این فیلم موزیکال ۱۳۹ میلیون دلار از فروش در بازار بین المللی کسب کرده و در مجموع ۲۳۰ میلیون دلار در جهان فروش کرده است.

«اکوآلایزر ۲» نیز در جمع ۵ فیلم برتر جای گرفت و با فروش ۸.۸ میلیون دلار دیگر در سه هفته توانست ۷۹ میلیون دلار از بازار آمریکا و ۷.۷ میلیون دلار از بازار بین المللی کسب کند. دنزل واشنگتن بازیگر این فیلم است.