تدوین برنامه مدیریت زیست بومی بیشه دالان/بخش اعظم تالاب ازبین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با ارسال مطلبی به دفتر خبرگزاری مهر، آخرین اقدامات صورت گرفته در تالاب «بیشه دالان» بروجرد را تشریح کرد.
در این مطلب آمده است:
با عنایت به گزارش و خبر مندرج مورخ ۹۷/۵/۱۳ در خبر گزاری وزین مهر در خصوص وضعیت تالاب بیشه دالان بروجرد با عنوان «تالابی که شالیزار شد/سند زیستگاه پرندگان در دست کشاورزان» اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان ضمن تشکر از بذل توجه این خبرگزاری محترم به مسائل و مباحث زیست محیطی توضیحاتی درخصوص وضعیت این تالاب و اقدامات این اداره کل جهت تنویر افکار عمومی به شرح ذیل عنوان می کند.
بخش اعظمی از «بیشه دالان» کاملاً از بین رفته است
وسعت محدوده تالاب بیشه دالان بروجرد حدود ۹۱۳ هکتار بوده که از این مقدار حدود ۴۵۰ هکتار بدنه آبی و مابقی آن به صورت اراضی مرتعی و مشجر بوده است که متاسفانه تدابیر و اقدامات مدیریتی برخی دستگاه های ذیربط در دهه ۶۰ و ۷۰ در راستای بهبود شرایط معیشتی اهالی منطقه از قبیل احداث زهکش های انحراف و تخلیه آب تالاب، تسطیح اراضی حاشیه تالاب، واگذاری و ... باعث شد تا بخش اعظمی از این تالاب کاملاً از بین برود.
با اتخاذ سیاست های احیای تالاب ها توسط سازمان محیط زیست و پیگیری های این اداره کل ۸۰ هکتار از باقیمانده اراضی تالابی از طرف اداره کل منابع طبیعی استان به اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان واگذار شد که این اداره کل نیز با همکاری دفاتر تخصصی سازمان، اقدامات مرحله ای و همسو با پروژه تالاب را در سال های اخیر به شرح ذیل انجام داداه است:
۱- انجام مطالعات تعیین حقابه تالاب
۲- تدوین برنامه عمل
۳- پیگیری احداث پاسگاه در محل تالاب و اخذ مجوز احداث
۴- برگزاری کارگاه های آموزشی برای جوامع محلی و ذینفعان با همکاری و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد درخصوص اهمیت و جایگاه اکوسیستم تالاب و تلاش برای احیای این اکوسیستم ارزشمند
۵- تدوین برنامه مدیریت زیست بومی و برنامه معیشت جایگزین و سازگار با اکوسیستم تالابی(در دست اقدام)
۶- استقرار یک پاسگاه سیار فصلی بصورت موقت برای حفاظت از حیات وحش منطقه
رنجی که بیشه دالان را نزارتر میکند
بر اساس این گزارش، «بیشه دالان» نام تالابی است در شهرستان بروجرد که مساحت عمومی آن حدود ۹۱۳ هکتار برآورد شده است. تالاب بیشه دالان در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر بروجرد و در دشت سیلاخور قرارگرفته است.
بیشه دالان از گذشته زیستگاه پرندگان مهاجری بوده است که برخی ماههای سال را در این منطقه میگذرانند. علاوه بر آن جانوران بومی دیگری از گروه پرندگان، دوزیستان، خزندگان و پستانداران در این منطقه زیست میکنند. مار، مرغابی، خرگوش، لاکپشت، حواصیل، گرگ، شغال و سگ آبی از حیواناتی هستند که در این ناحیه یافت میشوند.
تالاب بیشه دالان ازجمله تالابهایی است که از گزند شرایط نامساعد در امان نمانده و از یکسو تصرفهای غیرقانونی اراضی اطراف بیشه دالان توسط کشاورزان و جاری شدن فاضلابهای خانگی، صنعتی و کشاورزی در محیطزیست تالاب، استفاده بیشازحد سموم رفع آفات، بهرهبرداری تجاری از نیزار اطراف تالاب و شکار بیرویه و غیرمجاز و از سوی دیگر چندگانگی مدیریتی بین منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، سازمان محیطزیست موجب شده تا وسعت آن تا حد زیادی کاسته شود.
بخش عمدهای از اراضی تالاب در دست کشاورزان قرار دارد و حتی در برخی موارد روستائیان نسبت به گرفتن سند اراضی نیز اقدام کردهاند
همجوار بودن این تالاب با پنج روستای منطقه موجب شده که این تالاب درگیر اراضی کشاورزی و مخاطرات همجواری با جوامع انسانی منطقه شود، موضوعی که تاکنون بارها انتقادات فعالان محیطزیست را در پی داشته است.
همه عوامل یادشده دستبهدست هم داده تا این روزها روزگار ناخوش بیشه دالان موجب نگرانی دوستداران طبیعت شود، تالابی که سالهاست مأمن پرندگان آبزی و کنار آبزی است که با مرگ تالاب چارهای جز مهاجرت و یا گرفتار شدن در چنگال شکارچیان نخواهند داشت.
این در حالی است که هماکنون بخش عمدهای از اراضی این تالاب در دست کشاورزان قرار دارد و حتی در برخی موارد روستائیان نسبت به گرفتن سند اراضی نیز اقدام کردهاند. تنها حدود ۸۰ هکتار از باقیمانده این تالاب ارزشمند به اداره حفاظت محیطزیست واگذارشده است.
مشروح گزارش خبرگزاری مهر از وضعیت تالاب «بیشه دالان» بروجرد را اینجا می توانید بخوانید.
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