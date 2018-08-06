«اعتراف» شهاب حسینی و علی نصیریان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت تصویر دنیای هنر، فیلم‌تئاتر «اعتراف» به کارگردانی شهاب حسینی و بازی علی نصیریان، امروز ۱۵ مرداد در شبکه نمایش خانگی توزیع شد. در این فیلم‌تئاتر که شرکت تصویر دنیای هنر پخش آن را بر عهده دارد، بازیگرانی چون علی نصیریان، شهاب حسینی، صالح میرزا آقایی، نیما رئیسی، مهدی بجستانی، پرویز بزرگی، شهرام ابراهیمی، میثاق زارع، غزاله نظر، ایلیا نصراللهی، پرند عین بیگی، تنی آواکیان، فاطمه عرب کرمانی، مهران هاشمی و فرنام حقیقت‌جو حضور دارند.

داستان «اعتراف» برگرفته از قصه‌ اصلی نمایش «اعتراف» برد میرمن نویسنده و کارگردان آمریکایی است که شهاب حسینی این قصه را بازسازی کرده است.

«اعتراف» سومین تجربه حضور شهاب حسینی در حوزه تئاتر بوده که سال ۹۶ روی صحنه رفته است.