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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

بانک مرکزی اعلام کرد؛

قیمت دلار ثابت ماند/ کاهش نرخ رسمی یورو و پوند

قیمت دلار ثابت ماند/ کاهش نرخ رسمی یورو و پوند

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ ۷ ارز افزایش و قیمت ۲۵ واحد پولی مانند یورو و پوند کاهش یافت. نرخ ۷ ارز از جمله دلار نیز ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه پانزدهم مردادماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۴ هزار و ۱۲۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۵ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۷ هزار و ۳۵۹ ریال و هر یورو نیز با ۵۷ ریال افت در مدت زمان مشابه ۵۱ هزار و ۲۰ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۳۴۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۴۸ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۴۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۴۵ ریال، روپیه هند ۶۴۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۲ هزار و ۱۳ ریال، دینار کویت ۱۴۵ هزار و ۵۴۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۵ هزار و ۵۶۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۶۲۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۶۲۱ ریال، ریال عمان ۱۱۴ هزار و ۷۳۷ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۹۴۳ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۱۱ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۶۵۰ ریال، روبل روسیه ۶۹۷ ریال، ریال قطر ۱۲ هزار و ۱۲۰ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۷۰۳ ریال، لیر سوریه ۸۶ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۶۲۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۷۶۵ ریال، دینار بحرین ۱۱۷ هزار و ۳۳۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۳۰۰ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۶۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۴۰ هزار و ۲۵ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۱۶۷ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۹۶۶ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۶۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲هزار و ۷۸۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۸۲۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۹ هزار و ۲۸۴ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۶۰۴ ریال، افغانی افغانستان ۶۱۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۹۲۴ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۹۳۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۸۴ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۴۱۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

کد مطلب 4367075
فرشته رفیعی

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