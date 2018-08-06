قیمت دلار ثابت ماند/ کاهش نرخ رسمی یورو و پوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه پانزدهم مردادماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۴ هزار و ۱۲۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۵ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۷ هزار و ۳۵۹ ریال و هر یورو نیز با ۵۷ ریال افت در مدت زمان مشابه ۵۱ هزار و ۲۰ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۳۴۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۴۸ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۴۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۴۵ ریال، روپیه هند ۶۴۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۲ هزار و ۱۳ ریال، دینار کویت ۱۴۵ هزار و ۵۴۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۵ هزار و ۵۶۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۶۲۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۶۲۱ ریال، ریال عمان ۱۱۴ هزار و ۷۳۷ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۹۴۳ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۱۱ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۶۵۰ ریال، روبل روسیه ۶۹۷ ریال، ریال قطر ۱۲ هزار و ۱۲۰ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۷۰۳ ریال، لیر سوریه ۸۶ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۶۲۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۷۶۵ ریال، دینار بحرین ۱۱۷ هزار و ۳۳۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۳۰۰ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۶۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۴۰ هزار و ۲۵ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۱۶۷ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۹۶۶ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۶۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲هزار و ۷۸۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۸۲۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۹ هزار و ۲۸۴ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۶۰۴ ریال، افغانی افغانستان ۶۱۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۹۲۴ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۹۳۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۸۴ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۴۱۸ ریال ارزش‌گذاری شد.