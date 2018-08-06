قرار نیست با تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال جنجالی ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، احد آزادیخواه در پایان اولین نشست هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال با وزیر ورزش و جوانان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و نمایندگان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که امروز در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، گفت: نشستی که امروز برگزار شد یک جلسه توجیهی بود که در آن اولویت ها و ضرورت های تحقیق و تفحص، شرایط این دو باشگاه که کجا بوده اند و الان در کجا قرار دارند، سیاستگذاری ها و اقدامات وزارت ورزش و شخص وزیر و همچنین هماهنگی ها در خصوص مدیریت مالی و انسانی استقلال و پرسپولیس بحث و گفت وگو شد.

وی افزود: در این جلسه، سید صادق طباطبایی نژاد که ریاست هیات تحقیق و تفحص از این دو باشگاه را بر عهده دارد نیز در مورد سوال های اصلی تحقیق و تفحص کنندگان و زمان جمع بندی و گزارش این هیات که حداکثر 6 ماه است صحبت کرد.

آزادیخواه تاکید کرد: قصدمان در هیات تحقیق و تفحص به هیچ وجه مچ گیری، جنجال سازی و حاشیه سازی نیست. راهبرد این هیات هماهنگی، رفع شبهات و شفاف سازی است که هم به نفع باشگاه های استقلال و پرسپولیس هم وزارت ورزش و جوانان و هم کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود.

وی در خصوص همکاری وزارت ورزش و جوانان با این هیات نیز گفت: هیات تحقیق و تفحص تیمی نظارتی است و معمولا بحث نظارت یکسری حاشیه ها و نکات پیرامونی دارد اما برخورد سلطانی فر و داورزنی معاون وی بسیار گرم، عالی و منطقی بود. با آغوش باز پذیرای ما بودند که این موضوع باعث می شود کار هیات تحقیق و تفحص راحت تر،عمیق تر، و دقیق تر انجام شود.