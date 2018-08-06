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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۲۶

کانادا به اخراج سفیر خود از ریاض واکنش نشان داد

کانادا به اخراج سفیر خود از ریاض واکنش نشان داد

سخنگوی وزارت خارجه کانادا در اظهاراتی به اخراج سفیر این کشور توسط ریاض واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، کانادا از گزارش های منتشره درباره اخراج سفیر این کشور در عربستان سعودی توسط ریاض «به شدت نگران» است.

«ماری- پیر باریل» (Marie-Pier Baril) سخنگوی وزارت خارجه کانادا امروز دوشنبه در باره تنش آفرینی های اخیر سعودی ها گفت: به شدت از گزارش رسانه های در این خصوص نگران بوده و به دنبال شفافیت بیشتر از سوی دولت عربستان سعودی در این باره هستیم.

گفتنی است، پس از آنکه دولت کانادا با انتشار بیانیه ای نگرانی خود را از بازداشت فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان در عربستان اعلام کرد، عربستان سعودی سفیر کانادا را یک «عنصر نامطلوب» خواند و به وی دستور داد که ظرف ۲۴ ساعت خاک این کشور را ترک نماید.

کد مطلب 4367626

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