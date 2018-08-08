اعتبار مجلس این است که به حق رأی بدهد، نه فشار و جو

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در مخالفت با استیضاح ربیعی اظهار داشت: احساس کردم باید از مجلس و نمایندگان دفاع کنم. اینکه بگویند نمایندگان لابی کرده‌اند و پول گرفته‌اند، اشتباه است. چه کسی را زیر سؤال می‌برید؟

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جو راه انداختند که اگر به استیضاح رأی ندهید، حیثیت مجلس زیر سؤال می‌رود؛ باید به حق رأی داد.

وی تأکید کرد: اگر کسی پول گرفته است باید از مجلس اخراج شود؛ این حرف‌ها انصاف نیست و کسی باج نگرفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من به ربیعی رأی‌اعتماد می‌دهم و دنبال دنیا و پول نبودم و نیستم، گفت: آقای تقی‌زاده پیش بنده آمد و گفت «پسر من، پسر آقای ربیعی را نمی‌شناسد»؛ برخی تهمت می‌زنند که این دو با هم در دوبی فلان شرکت را زده‌اند، تهمت را نباید از پشت تریبون بیان کرد.

پزشکیان ادامه داد: ما مسلمان هستیم و به خدا اعتقاد داریم، چرا تهمت می‌زنید؟ زندگی من و خیلی از نمایندگان معلوم است. اگر دنبال پول بودیم، خفه می‌شدیم و خیلی حرف‌ها را نمی‌زدیم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: من وزیر بودم، در دولت آقای خاتمی و احمدی‌نژاد اعتصابات کارگری زیاد بود. پنج سالی است که آقای ربیعی وزیر شده، مشکل کارگران را حل کرده است.

وی گفت: وزیر اگر برای مردم گریه کند، بد است! اگر قیافه بگیرد و مردم را تحویل نگیرد، خوب است! مسئولین باید همراه مردم باشند. اگر نمی‌توانند مشکلات مردم را حل کنند، اقلاً باید گریه کنند، مردم را تحویل بگیرند و احترام بگذارند.

پزشکیان تصریح کرد: به بنده گفتند «تو نایب رئیس مجلس هستی، در دفاع از ربیعی حرف نزن»؛ بنده از هیچ جناح و دسته‌ای بدون دلیل دفاع نکردم. ربیعی را بردارید و فرد دیگری را نیز بیاورید، مشکلات را حل نمی‌کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جریان استیضاحش در دولت خاتمی گفت:‌ همشهری بنده، بنده را استیضاح کرد، باورش شده بود که بچه‌های من در خارج تحصیل می‌کردند و بی‌اِم‌وِ سوار می‌شوند، بچه‌های من روی خارج را ندیده‌اند و در آن زمان ماشین نداشتند؛ ماشین وزارتخانه را هم سوار نمی‌شدند.

وی خطاب به نمایندگان تأکید کرد: اعتبار مجلس به این است که به حق رأی بدهد نه به فشار و جو.