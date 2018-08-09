  1. استانها
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان:

تمام هم و غم دشمن ازبین بردن وحدت و انسجام بین مردم و رهبری است

همدان - فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان گفت: تمام هم و غم دشمن آن است که وحدت و انسجامی که بین مردم و رهبری ایجاد شده را خدشه دار کند و بین آن ها فاصله بیندازد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش نخبگان بسیجی در همدان که با حضور معاون فرهنگی سپاه برگزار شد، گفت: طی دو هفته قبل سردار سلیمانی در همدان حضور داشت و امروز نیز یکی از همرزمان او در استان شهیدپرور همدان حضور یافته که مایه مباهات است.

وی ادامه داد: سردار نقدی سال‌های سال برای ولایت و نظام جمهوری اسلامی سربازی کرد و در بسیج هم تربیت انسان‌های بزرگ و انقلابی را رقم زد و امروز سکان فرهنگی سپاه را در دست گرفته که قطعا هدایت‌های وی اثرگذار خواهد بود.

سردار مجیدی ادامه داد: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی تمام هم و غم دشمن آنست که وحدت و انسجامی که بین مردم و رهبری ایجاد شده را خدشه دار کند و بین آن فاصله بیندازد.

وی بابیان اینکه طی چند روز گذشته حجم بمباران تبلیغاتی آمریکا و استکبار جهانی بسیار عجیب و بزرگ بود و تلاش می کردند مردم را به خیابان‌ها بکشند و از وجود مردم برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند، گفت: مردم انقلابی ایران اسلامی این بار نیز به زیبایی از کنار این موضوع گذشتتند و نگاه خود را متوجه مسئولان کشور کردند تا آن‌ها این مشکلات برطرف کنند.

سردار مجیدی با تاکید بر اینکه مردم فهیم و بزرگ ایران یک بار دیگر جواب دندان‌شکنی به دشمنان دادند، گفت: مردم در راستای حفظ انقلاب اسلامی همواره وظیفه و رسالت خود را انجام می‌دهند.

وی گفت: مردم همدان که همواره با انقلاب بوده اند و با انقلاب فکر کرده اند و با انقلاب مانده اند به زیبایی به این حرکت دشمن پاسخ منفی دادند.

