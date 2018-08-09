تمام هم و غم دشمن ازبین بردن وحدت و انسجام بین مردم و رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش نخبگان بسیجی در همدان که با حضور معاون فرهنگی سپاه برگزار شد، گفت: طی دو هفته قبل سردار سلیمانی در همدان حضور داشت و امروز نیز یکی از همرزمان او در استان شهیدپرور همدان حضور یافته که مایه مباهات است.

وی ادامه داد: سردار نقدی سال‌های سال برای ولایت و نظام جمهوری اسلامی سربازی کرد و در بسیج هم تربیت انسان‌های بزرگ و انقلابی را رقم زد و امروز سکان فرهنگی سپاه را در دست گرفته که قطعا هدایت‌های وی اثرگذار خواهد بود.

سردار مجیدی ادامه داد: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی تمام هم و غم دشمن آنست که وحدت و انسجامی که بین مردم و رهبری ایجاد شده را خدشه دار کند و بین آن فاصله بیندازد.

وی بابیان اینکه طی چند روز گذشته حجم بمباران تبلیغاتی آمریکا و استکبار جهانی بسیار عجیب و بزرگ بود و تلاش می کردند مردم را به خیابان‌ها بکشند و از وجود مردم برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند، گفت: مردم انقلابی ایران اسلامی این بار نیز به زیبایی از کنار این موضوع گذشتتند و نگاه خود را متوجه مسئولان کشور کردند تا آن‌ها این مشکلات برطرف کنند.

سردار مجیدی با تاکید بر اینکه مردم فهیم و بزرگ ایران یک بار دیگر جواب دندان‌شکنی به دشمنان دادند، گفت: مردم در راستای حفظ انقلاب اسلامی همواره وظیفه و رسالت خود را انجام می‌دهند.

وی گفت: مردم همدان که همواره با انقلاب بوده اند و با انقلاب فکر کرده اند و با انقلاب مانده اند به زیبایی به این حرکت دشمن پاسخ منفی دادند.