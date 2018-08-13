پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد تیم ها در هفته سوم لیگ گفت: بازیها نشان داد که تیم ها از الان احتیاط را در دستور کار قرار داده و نمی خواهند بازی را واگذار و گلی را دریافت کنند زیرا فکر می کنند. از دست دادن امتیاز در پایان فصل، آنها را دچار مشکل خواهد کرد.

سرمربی پیشین استقلال افزود: بر خلاف هفته گذشته که بازیهای پرگلی را شاهد بودیم اما در این هفته فقر گلزنی کاملا آشکار بود و تیم ها بیشتر بدنبال کسب امتیاز هستند تا اینکه بخواهند دروازه حریفان را باز کنند. البته شاید هم یکی از دلایل عدم گلزنی نبود هماهنگی کامل در بین بازیکنان است.

وی در خصوص دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان هم گفت: این بازی بیشتر تحت تاثیر حاشیه ها قرار گرفته بود و اعتقاد دارم تساوی این دو تیم ربطی به مسائل فنی نداشت و بیشتر تحت تاثیر حواشی مسابقه بود.

سرمربی پیشین استقلال در مورد عملکرد آبی پوشان برابر تراکتورسازی تبریز هم افزود: استقلال با شفر آرام آرام در حال جمع آوری امتیازات است. آنها نشان دادند که هر چه از زمان بازیها بگذرد هماهنگ تر شده و بازیهای قابل قبول تری از خود ارائه می کنند.

مظلومی عملکرد تراکتور را قابل قبول دانست و گفت: باید به تراکتورسازان زمان بدهیم. این تیم چند بازیکن جدید به خدمت گرفته و هنوز آنها با دیگر بازیکنان هماهنگ نیستند. چند هفته دیگر، تراکتورسازی به شرایط خوب خواهد رسید و می تواند یکی از مدعیان لیگ هجدهم باشد.

وی در مورد عملکرد بازیکنان استقلال برابر تراکتورسازی گفت: استقلال چند بازیکن جدید به خدمت گرفته که مرتضی تبریزی برای فوتبال ما کاملا آشناست. او بازیهای خوبی را هم برای ذوب آهن انجام داده بود و اعتقاد دارم یکی از خریدهای خوب استقلال در این فصل، مرتضی تبریزی است. او دروازه را خوب می شناسد، از موقعیت هایش استفاده می کند و مهمتر از همه انگیزه بالایی دارد که می تواند به استقلال کمک کند.

سرمربی پیشین استقلال قضاوت در مورد الحاجی گرو، طارق همام و مارک نیومایر را به هفته های آتی موکول کرد و گفت: زود است که بخواهیم در مورد این سه بازیکن صحبت کنیم، اگر چه گرو و مایر دقایقی مقابل تراکتورسازی به میدان رفتند اما نمی توان قضاوت با عجله ای را در مورد آنها انجام داد.

وی در خصوص دیدار استقلال برابر پارس جنوبی که پنجشنبه هفته جاری در شهر جم برگزار خواهد شد، گفت: آبی پوشان بازی سختی در پیش دارند. آنها اول باید با گرمای هوا بجنگند و بعد باید با تیم پارس و تماشاگرانشان. امیدوارم برد مقابل تراکتورسازی، استقلال را دچار غرور نکرده باشد و آنها بتوانند با ارائه یک بازی زیبا، پارس جنوبی را شکست دهند.

وی تاکید کرد: مطمئنا شفر برنامه خاصی برای این دیدار دارد و حتما دست به تغییرات تاکتیکی خواهد زد ولی معتقدم او در استقلال کاملا جا افتاده. شفر از لیگ ما شناخت و تجربه خوبی دارد و با آمادگی که در بازیکنان به وجود آمده امیدوارم هم یک بازی زیبا را تماشا کنیم و هم شاید یک بازی زیبا برابر پارس جنوبی باشیم.

پرویز مظلومی در مورد دریافت مطالباتش از باشگاه استقلال نیز گفت: قبل از اینکه افتخاری استعفا دهد قرار بود به دیدار او بروم و مشکلات را حل کنم اما با رفتن او و آمدن امیرحسین فتحی، شرایط تغییر کرد. دوست نداشتم در این شرایط زیست تمرکز مدیران استقلال را بر هم بزنم برای همین صبر کردم تا وضعیت استقلال در نقل و انتقالات آرام شود و تمرکز فتحی به هم نخورد. مطمئنا تا چند روز آینده تماسی با باشگاه خواهم داشت تا بتوانم با سرپرست باشگاه استقلال دیداری داشته و خیلی دوستانه مشکلات را حل و فصل کنیم.