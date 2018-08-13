به گزارش خبرنگار مهر، مسیح سلطانی صبح دوشنبه در جمع فعالین فرهنگی و مذهبی و مبلغین، بابیان اینکه اجرای برنامه‌های دینی مورد تأکید دولت است، گفت: باید متولیان فرهنگی بر تحقق این امر برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید دارند و باید برنامه‌ها هم با این محوریت مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان بابیان اینکه باید بازنمایی واقعه غدیر با محتوا برگزار شود، تأکید کرد: در اجرای این برنامه‌ها باید برنامه‌ریزی و مدیریت لازم مدنظر قرار گیرد.

سلطانی تأکید کرد: برنامه‌های مذهبی را دولتی نکنیم و مردم را درگیر برنامه‌ها مذهبی بکنیم.

وی افزود: امروز که دشمن با هجمه‌های مختلف وارد عرصه شده می‌طلبد که مردم در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی حضور باشکوهی داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان تصریح کرد: باید واقعه غدیر خم طوری بازسازی شود که نسبت به سال‌های گذشته باکیفیت و با محتواتر باشد.

سلطانی افزود: با توجه به اینکه ماه محرم نزدیک است باید آسیب‌شناسی برنامه های محرم مدنظر ارگان‌های مربوطه قرار بگیرد چراکه برخی از کارهای انحرافی در ماه محرم باعث می‌شود که دشمن به اسلام توهین کند.