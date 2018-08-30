خبرگزاری مهر، گروه استانها- پایا ماندگار: قزوین دارای جاذبههای طبیعی و تاریخی فراوانی است که میتواند بهعنوان مقصد یکروزه سفرهای تابستانی انتخاب شود، منطقه الموت یکی از مقصدهای جالب و دیدنی برای گردش تابستانی است که آنطور که باید موردتوجه قرار نگرفته است.
دریاچه «اوان» یکی از نقاط گردشگری منطقه الموت است که بیش از ۷۰ هزار مترمربع مساحت دارد و عمق دریاچه در عمیقترین قسمت به حدود ۶ متر میرسد. این دریاچه از محیط خارج خود آبی را بهطور مستقیم دریافت نمیکند و تنها منبع آن از آب نزولات جوی و چشمههای موجود در کف دریاچه هستند.
دریاچه اوان با فاصله حدود ۲ ساعت با قزوین و ۴ ساعت با تهران در نزدیکی قلعه معروف «حسن صباح» قرار دارد، از طرفی در فصل تابستان، آب دریاچه محل مناسبی برای ماهی گیری، آبتنی و قایقسواری است. در این فصل قایقهای پدالی پذیرای گردشگران خواهد بود و دقایقی لذتبخش را برای آنها رقم خواهد زد.
این دریاچه ازجمله دریاچههای طبیعی کشور است که بهواسطه چشمانداز بینظیرش، یکی از اولویتهای اصلی دریاچه گردی گردشگران به شمار میرود. جاده مناسب تا کنار دریاچه و امکانات رفاهی که در اطراف آن در دسترس گردشگران و طبیعت گردان قرارگرفته، اُوان را به یکی از مقصدهای طبیعتگردی بینظیر ایران بهخصوص قزوین تبدیل کرده است.
مسیر دسترسی
اگر بخواهید با ماشین شخصی به منطقه الموت بروید، اتوبان تهران – کرج را تا نزدیک قزوین ادامه دهید. چند کیلومتر قبل از شهر قزوین، «۲ کیلومتر بعد از عوارضی قزوین» مسیر فرعی سمت راست اتوبان که با تابلو «الموت» نشان دادهشده را در پیش بگیرید.
بعد از ۴۰ کیلومتر به رجایی دشت میرسید. از رجایی دشت تا دریاچه اوان ۲۰ کیلومتر فاصله است. ازاینجا به بعد وارد یک جاده کوهستانی زیبا میشوید. بعد از ورود به مسیر دریاچه که در سمت چپ قرار دارد و طی ۸ کیلومتر از کنار روستای زرآباد میگذرید و بعد از عبور از یک گردنه، چشمتان به دریاچه اوان خواهد افتاد.
رینگ گردشگری اوان در انتظار گردشگران
نادر محمدی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: منطقه الموت یکی از مناطق پرجاذبه و پر پتانسیل گردشگری قزوین است که از دو جنبه جاذبه تاریخی و جاذبه طبیعی اهمیت دارد و به گردشگری استان قزوین کمک زیادی کرده است.
وی افزود: قلعههای اسماعیلیه مانند قلعه «حسن صباح» واقع در روستای گازرخان مقصد اصلی گردشگران خارجی است، طبیعتاً باید از این ظرفیت استفاده کنیم تا بخشهای دیگر منطقه را به گردشگران معرفی کنیم، عموماً گردشگران خارجی با برنامه سفر میآیند که تغییر این برنامه سفر کمی سخت است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اظهار کرد: باید تلاش کنیم دیگر ظرفیتهای استان را در برنامه سفر گردشگران قرار دهیم؛ تغییر این برنامه کار سختی است اما با توجه به ظرفیتهای موجود این امکان وجود دارد.
وی تأکید کرد: دریاچه اوان یکی از ظرفیتهای خوب گردشگری این منطقه است که ما به آن بهعنوان یک «رینگ گردشگری» نگاه میکنیم که شامل ۴ روستای اوان، وربن، زرآّباد و زواردشت است، این رینگ گردشگری دارای جاذبههای طبیعی، مذهبی و تاریخی است.
محمدی بیان کرد: هدف ما این است که گردشگران فقط دریاچه را نبینند بلکه مسیرهای پیادهای مشخص کنیم تا گردشگران با مردم نیز در ارتباط باشند، همچنین اولین مهمانپذیر اوان در حال بهرهبرداری است و ساماندهی حریم اول دریاچه در مساحت ۲۵۰ متر آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: آسیبهای زیستمحیطی دریاچه اوان موردتوجه قرارگرفته و حریم سازی و ساخت استراحتگاهها آغازشده که در گام بعدی بستههای سرمایهگذاری هم مطرح است تا نظافت، بهداشت، آسیب زیستمحیطی، رستوران، فروشگاه و اقامتگاهها توسط سرمایهگذار موردتوجه قرار گیرد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تأکید کرد: اقامتگاههای بوم گردی در منطقه الموت با رویکرد افزایش گردشگر تأسیس و با استقبال خوبی روبرو شده است. در روستای زرآباد اولین اقامتگاه بوم گردی تأسیسشده که به اذعان مردم در این یک سال و نیم تأسیس اقامتگاه بازدید گردشگران خارجی از این روستا چندین برابر شده و ۱۶ اقامتگاه در حال ساخت و صدور مجوز است که توزیع مکانی در نظر گرفتهشده است.
اقامتگاه های بوم گردی لازمه جذب گردشگر
حسین شهرکی مدیر یکی از اقامتگاههای بوم گردی منطقه الموت در این خصوص گفت: گردشگران زیادی از این منطقه بازدید میکنند بهطوریکه در سه ماه اول سال جاری تعداد یک هزار و ۵ نفر در اقامتگاه بوم گردی ما اقامت داشتند.
وی افزود: الموت دارای جاذبههای مهمی مانند قلعه حسن صباح، گرمارود، دریاچه اوان، روستای زرآباد و کوه خشچال است؛ اما گردشگران در سفر یکروزه به این منطقه معمولاً قلعه حسن صباح و دریاچه اوان را انتخاب میکنند.
شهرکی یادآور شد: اقامتگاه بومگردی در روستاهای زرآباد و اقامت بوم گردی آشیانه عقابها نزدیکترین اقامتگاهها به دریاچه هستند، همچنین خانههای روستایی و مهمانپذیر روستای اوان نیز مکانهای مشخصی هستند که گردشگران میتوانند در آنجا اقامت کنند.
قلعه لمبسر
قلعه لمبسر در شمال دشت قزوین در منطقه الموت و شمال شرقی روستای رازمیان قرار دارد.
فاصله قلعه لمبسر از قزوین حدود ۶۳ کیلومتر است و در ۲ کیلومتری روستای رازمیان قرار دارد و برای دسترسی به این دژ باید بعد از خروج از قزوین وارد جاده سرسبز و زیبای الموت شوید و در دو راهی معلم کلایه به علیآباد، مسیر معلم کلایه و سپس قلعه الموت را پیش بگیرید.
این قلعه که معروفترین قلعه الموت بعد از «آشیانه عقاب» یا همان «قلعه حسن صباح» است، در عصر سلجوقیه و در دوره تسلط اسماعیلیه در سرزمین الموت بنا شد. این قلعه به دلیل موقعیت استراتژیک و معماری منحصربهفردش حتی از دژ الموت نیز مستحکمتر بوده است.
قلعه در بلندترین نقطه کوه وسیع و مسطحی واقعشده و از سه طرف با پرتگاههای غیرقابل نفوذی احاطهشده و از طرف دیگر به زمینی وسیع و مسطح ختم میشود. لمبسر هنوز هم برای مردمان الموت پر از زیبایی و رمز و راز است.
خارود چشماندازی زیبا
«خارود» این چشمه زیبا از دل کوهی از سنگ به کوهساران جاری میشود و در روستای پرچکوه و تلاتر قرار دارد، در بخش رودبار الموت غربی در استان قزوین و در همسایگی استان گیلان...
چشمه خارود، از آثار طبیعی منحصربهفرد و پرجاذبه الموت غربی است که در ۲۵ کیلومتری شهر رازمیان، مرکز این بخش قرار دارد. این چشمهسار زیبا و با طراوت که دوستداران طبیعت زیادی را بهسوی خود جلب میکند و از دل کوهی از سنگ به کوهساران جاری میشود؛ در روستای پرچکوه قرار دارد و ساماندهی آن میتواند دهها هزار گردشگر علاقهمند به آثار طبیعی را به استان قزوین و بخش الموت غربی بکشاند.
قلعه عقابها/ روایتی از تاریخ
قلعه الموت دژی تاریخی واقع در شمال شرقی روستای گازرخان در استان قزوین و بر بلندای صخرهای مرتفع به ارتفاع ۲۱۶۳ متری است. گفته میشود در سال ۴۸۶ هجری شخصی به نام حسن صباح این قلعه را تصرف میکند و به همین دلیل الموت را به نام دژ «حسن صباح» هم میشناسند.
چگونه به قلعه الموت برویم؟
قلعه الموت یکی از دیدنیترین و تاریخیترین جاذبههای گردشگری ایران است که گردشگران زیادی دارد. برای بازدید از این قلعه باید به استان قزوین بروید. این قلعه از شهر قزوین حدود ۱۰۸ کیلومتر فاصله دارد که معادل زمانی ۲ تا ۳ ساعته است.
البته دلیل طولانی شدن این زمان با توجه به مسافتی که دارد، راه و مسیر پرپیچوخم آن و باریک بودن جاده در بعضی از قسمتها است. البته در طول مسیر مناظر زیبا و چشمنوازی وجود دارد و به همین دلیل مسیر آن مسیری خستهکننده نخواهد بود.
علاوه بر این در طول مسیر استراحتگاهها و محلهایی برای پذیرایی هم وجود دارد که در صورت تمایل میتوان در آنها مدتی را سپری کرد. قلعه الموت بهعنوان یکی از آثار پرارزش تاریخ ایران در سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
منطقه الموت در استان قزوین مملو از دیدنیهای تاریخی و طبیعی زیباست که میتواند اوقات خوشی را برای خانوادهها و مسافران و گردشگران داخلی و خارجی فراهم کند.
