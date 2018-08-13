فرزانه فرحزاد مترجم و مدرس ترجمه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برنامه آموزشی رشته مترجمی زبان انگلیسی پس از ۲۷ سال مورد بازبینی قرار گرفت و با کاری که روی آن انجام دادم، برنامه جدید و بازنگری‌شده مهرماه امسال در مورد ورودی‌های جدید دانشگاه‌ها اعمال می‌شود. این کار با تصویب شورای تحول انجام شد و برنامه‌اش در حال حاضر روی سایت وزارت علوم قابل دسترسی است.

وی افزود: کار جدیدی که در حوزه ترجمه انجام دادم، دبیری و آغاز به کار انتشار یک مجموعه کتاب تالیفی با نام «مطالعات ترجمه» است. این مجموعه، خلاف مجموعه دیگری که با محوریت ترجمه با نشر قطره کار کردم، کتاب‌های تالیفی را در بر می‌گیرد. اما مجموعه نشر قطره شامل کتاب‌های ترجمه بود.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: از مجموعه مذکور که توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی و با تاکید بر امر آموزش منتشر می‌شود، تا به حال کتاب‌های «سنجش یادگیری ترجمه در محیط‌های آموزشی» نوشته دکتر قنسولی از دانشگاه فردوسی و «آموزش ترجمه شفاهی» تالیف مشترک خودم و دو محقق دیگر، منتشر شده است. کتاب «آموزش نظریه‌های ترجمه» نوشته فاطمه پرهام هم زیر چاپ است. علاوه بر این، دو کتاب زیرچاپ دیگر هم در این مجموعه هست که یکی «مطالعات فرهنگی فضای مجازی و مطالعات ترجمه» نوشته دکتر کریم‌زاده و دیگری «نظریه‌های ادبیات و زبان‌شناسی در مطالعات ترجمه» تالیف خودم است.

فرحزاد همچنین گفت: برخی از این عناوین زیر چاپ، تا مهرماه و برخی دیگر تا آذر و دی منتشر خواهند شد.

وی درباره ادامه چاپ کتاب‌های مجموعه ترجمه در نشر قطره گفت: آن مجموعه با هدف معرفی رشته ترجمه چاپ شد و با ترجمه آثار برجسته و کلاسیک معرفی ترجمه آن را شروع کردیم. در حال حاضر هم اگر کتاب مرتبطِ جدید دیگری پیدا کنیم که در آن مجموعه جا داشته باشد، در قالب همان مجموعه رویش کار خواهیم کرد.