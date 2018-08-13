سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ اقدام به حمل و جابجایی سیگار های خارجی قاچاق می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در قالب ۳ اکیپ به محورهای مواصلاتی اعزام و با انجام عملیات پلیسی پس از شناسایی خودروی مذکور آن را متوقف کردند.

سردار کامرانی صالح عنوان کرد: در این عملیات راننده دستگیر و در بازرسی های صورت گرفته از این خودرو ۲۶۰ هزار نخ سیگار خارجی و قاچاق به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد: ماموران در ماموریتی دیگری نیز در محور گل تپه به کبودرآهنگ با انجام ایست و بازرسی از یک دستگاه کامیون بنز حامل کاه بسته بندی شده، ۱۱۹ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف کردند.

وی گفت: ارزش تقریبی سیگارهای کشف شده ۴۰۰ میلیون ریال بود که در پی آن برای هر ۲ متهم؛ پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است.