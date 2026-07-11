کشف ۲۶۰ میلیارد ریال سیگار قاچاق از باراندازی در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بندرلنگه در ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت مقابله با قاچاق کالاهای دخانی هنگام گشت‌زنی در یکی از مناطق حاشیه‌ای و ساحلی یک بارانداز و انبار نگهداری کالای قاچاق را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و در بازرسی از محل ۲۱۹ هزار و ۲۳۰ پاکت انواع سیگار خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان ارزش این محموله قاچاق را بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ۲۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.