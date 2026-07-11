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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

کشف ۲۶۰ میلیارد ریال سیگار قاچاق از باراندازی در بندرلنگه

کشف ۲۶۰ میلیارد ریال سیگار قاچاق از باراندازی در بندرلنگه

بندرلنگه - جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۲۱۹ هزار و ۲۳۰ پاکت سیگار قاچاق به ارزش ۲۶۰ میلیارد ریال از یک بارانداز در شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بندرلنگه در ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت مقابله با قاچاق کالاهای دخانی هنگام گشت‌زنی در یکی از مناطق حاشیه‌ای و ساحلی یک بارانداز و انبار نگهداری کالای قاچاق را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و در بازرسی از محل ۲۱۹ هزار و ۲۳۰ پاکت انواع سیگار خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان ارزش این محموله قاچاق را بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ۲۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6885172

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