به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آب و فاضلاب منطقه دزفول ظهر امروز در آئین کلنگ زنی این طرح ها در کوی مدرس اظهار کرد: متراژ لوله گذاری این طرح ها ۲۵ کیلومتر و تعداد انشعابات خانگی این دو طرح ۵۷۰۰ فقره است.

جمال الدین برفر، اعتبار این دو طرح را در مرحله اول ۳۵۰ میلیارد ریال برشمرد و افزود: پیش بینی می شود ۵۰۰ میلیارد ریال برای اتمام این دو طرح هزینه شود.

وی توضیح داد: تاکنون فاضلاب کوی طالقانی و مدرس که از مناطق پرجمعیت و محروم شهر دزفول هستند از طریق شبکه سنتی دفع می شد؛ ضمن اینکه فاضلاب این مناطق پس از ورود به مزارع کشاورزی برای آبیاری مزارع مصرف می شد.

مدیر آبفا منطقه دزفول تصریح کرد: فاضلاب آلوده مناطق مذکور موجب آلودگی محیط زیست شده و بهداشت اهالی منطقه را به خطر انداخته که با اجرای شبکه آبیاری مدرن فاضلاب این مناطق به صورت کاملا بهداشتی دفع می شود.

برفر ضمن تقدیر از پیگیری های نماینده دزفول در مجلس و سازمان آب و فاضلاب خوزستان، اجرای این دو طرح را گام بزرگی در جهت توسعه شبکه آب دزفول و رفع محرومیت های دو منطقه مدرس و طالقانی عنوان کرد.