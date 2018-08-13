به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرماندار ویژه مرند ظهرامروز، در جلسه هماهنگی برگزاری رویداد فرهنگی در بنای کاروانسرای یام خاطرنشان کرد: رویداد فرهنگی کاروانسرای یام مرند با حضور شخصیت های ملی و استانی به مدت یک هفته در محل این کاروانسرای احیا شده برگزار می شود.

علی شیخ پور افزود: در رویداد فرهنگی بنای کاروانسرای یام، باید ظرفیت و پانسیل گردشگری و محصولات و تولیدات شهرستان مرند به نمایش گذاشته شود.

وی بر ضرورت اجرای موسیقی سنتی تاکید کرد و ابراز داشت: علیرغم صدور مجوز اجرای موسیقی در بسیاری از شهرستان ها، متاسفانه چند روز مانده به آغاز برنامه یا جشنواره، اجرای موسیقی حذف می شود که ضرورت دارد برای افزایش نشاط عمومی مورد توجه قرار بگیرد.

معرفی تولیدات کشاورزی، صنایع دستی و پتانسیل های گردشگری مرند

همچنین نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستان مرند، خاطرنشان کرد: صندوق حفظ احیای کشور در ۱۰ بنای به بهره برداری رسیده کشور، رویداد فرهنگی را با محوریت صنایع دستی، گردشگری و میراث ناملموس برگزار می کند.

امیر جدایی افزود: رویداد فرهنگی در کاروانسرای یام مرند از ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور برگزار می شود که مراسم افتتاحیه نیز عصر اولین روز برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای موسیقی اصیل ایرانی، ایجاد غرفه های فروش و نمایش صنایع دستی منطقه ای، سوغات و محصولات فرهنگی، ورک شاپ صنایع دستی، بازی های محلی و بومی و برپایی آلاچیق عشایر از جمله برنامه های این رویداد فرهنگی است.

نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستان مرند،

کاروانسرای یام؛ الگوی واگذاری بنای کاروانسراها

مسئول امور شهرستان های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی ابراز داشت: کاروانسرای یام مرند به عنوان اولین الگوی واگذاری بنای کاروانسرای استان آذربایجان شرقی، تبدیل شده است.

علیرضا قوچی افزود: رویداد فرهنگی در بناهای تاریخی تاکنون در شهرستان ها برگزار نشده و برای اولین بار در کاروانسرای یام مرند برگزار خواهد شد.

مسئول امور شهرستان های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی بر ضرورت برگزاری ملی این جشنواره تاکید کرد وگفت: از ۱۰ غرفه اختصاص یافته به صنایع دستی سه غرفه نیز به برندهای استانی صنایع دستی اختصاص پیدا کند، علیرغم اینکه صنایع دستی شهرستان ویژه مرند نیز در این جشنواره معرفی خواهد شد.

وی تاکید کرد: باید نگاه ملی به این رویداد فرهنگی داشت، هتل کاروانسرای یام مرند رفته رفته به یک برند بین المللی تبدیل می شود و شهرستان مرند باید آمادگی در این زمینه داشته باشد.

قوچی همچنین پیشنهاد کرد: جلسه مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در محل کاروانسرای یام مرند برگزار شود.

برگزاری همایش بین المللی «راه ابریشم» در مرند

بهره بردار کاروانسرای یام نیز تاکید کرد: مرند از ظرفیت گردشگری جاده بین المللی تبریز – مرند – بازرگان نتوانسته استفاده کند.

رضازاده کاروانسرای یام را نماد شهرستان مرند دانست و افزود: همایش بین المللی «راه ابریشم» آبان ماه امسال با حضور ۳۰۰ میهمان خارجی در کاروانسرای یام برگزار خواهد شد.

بهره بردار کاروانسرای یام مرند اظهار داشت: شهرام ناظری هفته گذشته چندین روز میهمان کاروانسرای یام در شهرستان مرند بود و چنین میهمانان ویژه ای بسیار از فضای این کاروانسرا استقبال می کنند.