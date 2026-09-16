ساماندهی ظرفیت فضای مجازی مرکزی با تشکیل باشگاه بلاگری

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساجدی‌فر شامگاه چهارشنبه در نخستین رویداد بلاگری ایرانیوم استان مرکزی اظهار کرد: راه‌اندازی تشکل صنفی برای بلاگرها به دلیل الزامات قانونی، مسئولیت‌ها و انتظاراتی که به دنبال دارد، با پیچیدگی‌هایی همراه است و بر همین اساس، ایده ایجاد «باشگاه بلاگری» به عنوان مدلی متفاوت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این باشگاه با هدف ایجاد ساختاری منسجم برای فعالان فضای مجازی شکل می‌گیرد و تلاش می‌شود سطوح عضویت و خدمات و مزایای هر سطح به صورت مشخص تعریف شود تا اعضا بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی خود استفاده کنند.

ساجدی‌فر یکی از محورهای اصلی فعالیت باشگاه بلاگری را برقراری ارتباط میان فعالان فضای مجازی و مجموعه‌های اقتصادی تصربح کرد و گفت: کسب‌وکارها، صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند از ظرفیت بلاگرها برای تولید محتوا و معرفی خدمات و محصولات خود استفاده کنند و در همین راستا تعدادی از شرکت‌ها برای همکاری با فعالان این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند.

مدیر مرکز ماهور استان مرکزی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است طی سه ماه آینده ارتباط میان تعدادی از صنایع و فعالان فضای مجازی برقرار شود تا هر مجموعه بر اساس نیاز و ظرفیت خود، با تعدادی از بلاگرها وارد همکاری شود.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی در حوزه تولید محتوا اظهار کرد: پروژه‌ها و ظرفیت‌های مالی نباید صرفاً در اختیار گروه محدودی از فعالان فضای مجازی قرار گیرد و ایجاد یک ساختار منسجم می‌تواند زمینه دسترسی طیف گسترده‌تری از بلاگرها به فرصت‌های حرفه‌ای و اقتصادی را فراهم کند.

ساجدی‌فر همچنین انسجام میان فعالان فضای مجازی را از دیگر اهداف راه‌اندازی این باشگاه دانست و گفت: تلاش می‌شود با ایجاد یک مجموعه منسجم، ظرفیت‌های پراکنده موجود در استان شناسایی و در مسیر فعالیت‌های حرفه‌ای و اثرگذار مورد استفاده قرار گیرد.

وی از طراحی نظام ارزیابی تخصصی برای صفحات فعالان فضای مجازی خبر داد و اظهار کرد: این نظام با همکاری مجموعه‌های تخصصی تدوین شده و در آن شاخص‌هایی همچون مشخصات و ویژگی‌های پروفایل، نوع و کیفیت محتوای تولیدی و عملکرد صفحات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر مرکز ماهور استان مرکزی بیان کرد: در این نظام، ارزیابی میان صفحات خبری و بلاگری نیز در نظر گرفته شده است چراکه این دو حوزه به لحاظ ماهیت فعالیت، نوع محتوا و شاخص‌های ارزیابی تفاوت دارند و نمی‌توان معیار یکسانی برای آنها در نظر گرفت.

ساجدی‌فر افزود: پس از بررسی و ارزیابی صفحات، نقاط قوت و ضعف هر صفحه مشخص خواهد شد و فعالانی که تمایل داشته باشند، می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و حتی منتورینگ برای ارتقای سطح فعالیت خود استفاده کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مرکز ملی فضای مجازی گفت: دسترسی‌ها و ظرفیت‌هایی که در این حوزه ایجاد شده است، می‌تواند برای معرفی و ارتقای فعالیت بلاگرهای استان مرکزی مورد استفاده قرار گیرد و بهره‌گیری هدفمند از این امکانات نیز در برنامه باشگاه بلاگری دنبال خواهد شد.

مدیر مرکز ماهور استان مرکزی با اشاره به تجربه ایجاد باشگاه‌های موضوعی در این مجموعه تصریح کرد: تجربه راه‌اندازی باشگاه‌های مختلف نشان داده است که گردهم آوردن افراد فعال در یک حوزه تخصصی می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت برای فعالیت حرفه‌ای، زمینه توسعه کسب‌وکار و افزایش درآمد اعضا را نیز فراهم کند.

ساجدی‌فر گفت : هدف نهایی این است که باشگاه بلاگری به بستری برای آموزش، هم‌افزایی، معرفی ظرفیت‌ها و ایجاد فرصت‌های حرفه‌ای و اقتصادی برای فعالان فضای مجازی تبدیل شود و فعالیت آن در سطوح شهرستانی، استانی و ملی ادامه پیدا کند.

نخستین رویداد بلاگری «ایرانیوم» استان مرکزی نیز با حضور جمعی از بلاگرها، فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای استان در کافه نوش‌اندیش ساختمان ماهور اراک برگزار شد.