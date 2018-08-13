مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: فردا و پس فردا بارش باران، گاهی وزش باد در استان های ساحلی خزر و همچنین رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت در شمال استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و برخی نقاط اردبیل پیش بینی می شود.

احد وظیفه افزود: به سبب شدت بارش در این مدت در استان گیلان، آب گرفتگی معابر عمومی و در شمال استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و برخی نقاط اردبیل، طغیان رودخانه ها و مسیل ها قابل پیش بینی است از این رو به شهروندان و مسافران توصیه می شود از اسکان و چادر زدن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.

به گفته وی هوای تهران امروز، فردا و پس فردا صاف، گاهی همراه با وزش باد پیش بینی شده و بیشترین دمای هوای تهران امروز ۳۷ درجه سانتیگراد بوده است. اهواز امروز دمای هوای ۴۸ درجه سانتیگراد را تجربه کرد.