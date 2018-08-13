به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در دیدار بعدازظهر دوشنبه خود با موسوی مدیر جدید آموزش‌وپرورش شاهرود ضمن بیان اینکه آموزش‌وپرورش پایه اساسی رشد و توسعه کشور است، تأکید کرد: این رکن برای ما که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم بسیار مهم‌تر است چراکه دید ما نسبت به تعلیم و تربیت با سایر نگاه‌هایی که در دنیا است تفاوت دارد.

وی بابیان اینکه وزارت آموزش‌وپرورش می‌بایست در اصل پرورش و آموزش باشد، افزود: توقع ما این است که آموزش هم در مجموعه آموزش‌وپرورش خود، نوعی پرورش باشد؛ یعنی معلم، کلاس درس، محیط مدرسه و انسان‌های پرورش‌دهنده نسبت به پیدا کردن جایگاه اصلی خود تلاش کند تا به پرورش نیروهای آتیه ساز انقلاب اسلامی برسیم و نه‌فقط صرفاً آموزش آن‌ها.

ضرورت ترویج فرهنگ انقلابی‌گری

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه ما موفقیت‌های خوبی در عرصه تعلیم و تربیت طی چهار دهه انقلاب اسلامی داشته‌ایم و آموزش‌وپرورش نقش مؤثری در آن ایفا کرده است، تأکید داشت: همه اعتراف داریم که در این حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته اما تا نقطه مطلوب فاصله‌داریم، پس از صدر تا ذیل کشور باید به تعالی آموزش‌وپرورش اهتمام داشته باشند.

امینی با تاکید بر اینکه آن زمانی جایگاه اصلی و پرورشی به دست می‌آید که معلم، جایگاه اصلی خودش را پیدا کند، گفت: اگر در کلاس، در جامعه و حتی ادارات، وزارت‌خانه، مجلس شورای اسلامی و حتی برنامه‌وبودجه، معلم جایگاهی داشته باشد، آن‌هم نه در حرف و شعار بلکه در عمل، می‌توانیم به مطلوب ما از آموزش و پروش نزدیک شویم و در مقابل اگر جایگاه اصلی معلم در کشور مشخص نشود از نقطه مطلوب فاصله می‌گیریم هرچند تمام موضوع ما بحث مالی معلمان نیست بلکه جایگاه همه جانبه معلمان در جامعه است که باید تقویت شود تا خاستگاه معلمی مشخص شود.

وی افزود: توقع ما از مدیران آموزش‌وپرورش این است که مسئله پرورش را جدی‌تر بگیرند و همچنین اهتمام خود را در موضوعاتی مانند معنویات، انقلابی بودن، انقلابی ماندن و ...بگذارند، چرا که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر به دلیل آنچه که این روزها پمپاژ ناامیدی و مسائل دشمنان نامیده می‌شود، فرمودند که همگی انقلابی باشید لذا خطاب ایشان به تمام ارکان نظام از جمله آموزش‌وپرورش است که باید هم روحیه جهادی و انقلابی داشته باشد و هم با استفاده از تربیت جوانان، آینده ایران اسلامی را بسازد.