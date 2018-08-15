پیمان شیخی خبرنگار و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به تازگی دومین جلد کتاب «خاطره‌بازی با پیشکسوتان تئاتر» را با همکاری نشر غنچه منتشر کرده‌ام که ادامه‌ای بر اولین جلد این مجموعه است و چهارمین اثر من محسوب می‌شود.

وی افزود: وضعیت خراب و اسفناک تاریخ شفاهی در کشورمان باعث شده که بین چهار کتابی که تولید کردم، تنها یکی از آن‌ها داستانی و سه تای دیگر در حوزه تاریخ شفاهی هستند. از سال ۷۵ روی تهران قدیم پژوهش می‌کنم و از سال ۸۳ هم تحقیقاتم را روی تئاتر تهران قدیم آغاز کردم و در همه این سال‌ها به این نتیجه رسیدم که وضعیت تاریخ شفاهی‌مان واقعا وحشتناک است. ثبت و ضبط تاریخ شفاهی‌ ما یا آن‌چیزی که مربوط به تاریخ و تئاتر تهران صد سال گذشته می‌شود، وضعیت بسیار بدی دارد. اگر شما به دنبال یک لیون عتیقه باشید، باید به بازار سداسمال، یا محلات دسته‌دوم فروشی تهران بروید. به نتیجه هم خواهید رسید اما برای پیدا کردن خاطرات و گذشته تهران یا گذشته تئاتر این شهر چه باید بکنید؟

این مجری رادیو ادامه داد: یکی از دوستانم به یکی از کتابخانه‌های معتبر انگلستان رفته بود. فردی که راهنمای او بود گفته بود بیا چیزی نشانت بدهم که لذت ببری! آن راهنما، دوست من را برده بود و یک تَه‌بلیط مربوط به دهه بیستِ تئاتر نصر تهران را به او نشان داده بود. آیا ما هم چنین رفتاری را در قبال چند سال پیش‌مان داریم؟ در نظر بگیرید که چقدر با دیگر کشورهایی که به تاریخ اهمیت می‌دهند، تفاوت داریم. اگر سراغ آلبوم‌های عکس خانوادگی بروید، در بهترین حالت، مربوط به ۱۵ سال گذشته هستند. باقی مردم دارند عکس‌هایشان را در هارددیسک‌ها جمع می‌کنند. ما در این زمینه یعنی ثبت و ضبط گذشته، حتی در حوزه خانوادگی‌مان هم متحمل آسیب شده‌ایم. تا جایی که توانایی داشته باشم، در حوزه تاریخ شفاهی تلاش خواهم کرد. در کتاب دیگرم «تماشاخانه‌های تهرون» هم ۱۱ تماشاخانه قدیمی تهران را معرفی کردم که تحقیقات میدانی‌ام در آن کار باعث شد دوستان پیرمرد زیادی در محلات قدیمی تهران پیدا کنم.

شیخی گفت: با توجه به این مساله و آسیب‌هایی که از کار نکردن در حوزه تاریخ شفاهی می‌بینیم، دومین جلد «خاطره‌بازی با پیشکسوتان تئاتر» را به چاپ رساندیم. جلد اول این کتاب اسفندماه ۹۵ چاپ شد. جلد اول ۱۴ گفتگویم را با اهالی تئاتر در بر می‌گرفت که از این تعداد، ۴ نفر دنیایشان را تغییر داده و به جهان دیگر رفته‌اند. گفتگوهای جلد اول را از سال ۸۰ تا ۹۳ انجام داده بودم. جلد دوم شامل ۸ گفتگوست که باید تاکید کنم که محوریت هر دو جلد هم، ثبت تاریخ شفاهی است. ابراهیم آبادی، عزت الله رمضانی فر، جواد انصافی، اصغر همت، میکائیل شهرستانی، علیرضا کوشک جلالی، سیامک صفری و پیام دهکردی افرادی هستند که در جلد دوم با آن‌ها گفتگو کرده‌ام.

مجری برنامه تلویزیونی فرصت برابر همچنین گفت: در دو کتاب مذکور، هدفم فقط ثبت و ضبط مسائل مربوط به تئاتر کشورمان بود و با مسائل خانوادگی و این‌که یک فرد چند زن یا بچه دارد، کاری نداشتم؛ مسائل سیاسی هم همین‌طور. در گفتگوهای این دو جلد، فقط و صرفا ورود این افراد را به جهان تئاتر و فعالیت‌های هنری‌شان را پیگیری کردم. مثلا ابراهیم آبادی، شخصیتی است که تئاترِ ۶۰ سال گذشته را درک؛ و در آن فعالیت کرده است. مصاحبه‌های جلد دوم هم از سال ۸۹ تا ۹۷ انجام شدند و کتاب مورد نظر در حجم ۲۰۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.