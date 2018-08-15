دارو و تجهیزات ضروری ارز دولتی گرفته و تغییر قیمت نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا اصغری در همایش سراسری معاونان غذا و داروی دانشگاههای سراسر کشور، گفت: تامین دارو، صرفا یک بیزینس نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است. خط تولید هیچ دارویی نباید متوقف شود و هیچ تولیدکننده‌ای نباید از عرضه دارو خودداری کنند.

وی با اشاره به شرایط تحریم کشور، عنوان کرد: ذینفعان حوزه دارو و تجهیزات باید همکاری جدی با یکدیگر داشته باشند، وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان دارو ممکن است سود آنها در شرایط خاص تحریم کاهش یابد؛ اما همه ما در کنار هم و بر اساس مسوولیت قانونی و اجتماعی باید حداکثر تلاش خود را برای تامین دارو داشته باشیم.

وی خطاب به معاونان غذا و دارو سراسر کشور، گفت: ارز دولتی برای واردات مکمل های تغذیه ای خارجی تخصیص داده نمی‌شود و بیشترین تمرکز بر این است که تولید کنندگان داخلی، بازار را تامین کنند، همچنین پیش‌بینی می‌شود به دلیل افزایش قیمت ارز، این محصولات در حجم مصرف فعلی به صرفه نبوده و طبیعتا واردات آن کاهش یابد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر لزوم حمایت جدی از تولید داخل و داروی ایرانی، خاطرنشان کرد: مسئولان غذا و دارو باید تسهیل کننده تولید داخل در شرایط کنونی باشند و عمده فعالیت بر روی دارو و تجهیزات ضروری پزشکی باشد.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات، اظهار کرد: نظارت بر چرخه تامین و تولید تشدید شده است و باتوجه به اینکه تمام داروها و تجهیزات ضروری پزشکی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند، طبیعتا تغییر قیمتی در بازار رخ نداده و نخواهد داد.

اصغری ادامه داد: موجودی داروها تحت نظارت است و باید به صورت مرتب توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور گزارش شود. همچنین برای نظارت بیشتر بر داروها و مدیریت بیشتر، داروهایی که موجودی آن ها به زیر ۴ ماه برسد، در داروخانه های خاص و منتخب که عمدتاً دولتی هستند توزیع شود تا به دست تمام مردم برسد.

وی عنوان کرد: با هرگونه تخطی از لحاظ افزایش قیمت و غیره بصورت انتظامی برخورد و تعزیرات نیز به این حوزه ورود خواهد کرد.

معاون وزیر بهداشت به معاونان غذا و داروی سراسر کشور توصیه کرد: در صورت مشاهده شرکت هایی که مخصوصاً در حوزه تجهیزات پزشکی از عرضه محصولات جلوگیری کنند، به سرعت موجودی آن ها ضبط و در استان توزیع خواهد شد و در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.



رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره لزوم همزمان کنترل تقاضا، گفت: در جلساتی که با سازمان نظام پزشکی برگزار شد، مقرر شده همکاران جامعه پزشکی به تجویز منطقی توصیه شوند، همچنین کنترل نسخ باید به تخصص های بیشتری تعمیم یافته و برای خود پزشکان کارنامه فرستاده شود.

به گفته وی، عدم تجویز داروهای خارج از فهرست نیز باید مورد توجه پزشکان قرار گیرد و متخلفانی که خارج از این فهرست دارو تجویز می‌کنند به نظام پزشکی معرفی شوند.

اصغری با اشاره به لزوم به روز رسانی مطالبات داروخانه‌ها از جمله داروخانه های سرپایی دولتی عنوان کرد: باید توان این داروخانه ها یابد، تا داروهای خاص را خرید و عرضه کنند، ما بر روی داروخانه های سرپایی دولتی حساب ویژه ای باز کرده‌ایم.

وی با اشاره به پرداخت معوقات بیمه به دانشگاه ها گفت: ۳ هزار میلیارد تومان از سوی بیمه سلامت و ۳ هزار میلیارد تومان از سوی تامین اجتماعی به دانشگاه‌ها تخصیص می یابد که با تزریق این ۶ هزار میلیارد تومان، بدهی بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها تا حدودی کاهش می یابد و ضروری است حداقل ۲۵ درصد از این منابع در دارو و تجهیزات هزینه شود.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری بیشتر برای تامین داروی مورد نیاز این تحریم نیز مانند دوره های گذشته با کمترین عارضه سپری شود، ما و همکارانمان تلاش می‌کنیم مردم در حوزه دارو و درمان دغدغه کمتری داشته باشند.