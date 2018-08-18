به گزارش خبرگزاری مهر، خانه سینما اعلام کرد که به دلیل درگذشت دو نفر از اعضای سینما مراسم نکوداشت های جشن بزرگ سینما در روز یکشنبه برگزار نمی شود.

در اطلاعیه خانه سینما آمده است: «جامعه هنری ایران در سوگ آقای بازیگر، عزت الله انتظامی و کارگردان ارزشمند خود سید ضیاء الدین دری عزادار است.

خانه سینما با احترام و تکریم همه هنرمندان سینمای ایران آیین نکوداشت بزرگان خود داریوش اسدزاده، داریوش مهرجویی، ابوالحسن تهامی و سید مهدی شجاعی را در روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه لغو و پس از آیین ختم بزرگان درگذشته برگزار خواهد کرد.»