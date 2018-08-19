امیر سیاری از مرکز آموزش شهید اسدی دژبان ارتش بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد ارتش، در جمع فرماندهان و کارکنان مرکز آموزش شهید اسدی دژبان ارتش گفت: هر سازمانی توسط نمادهای مختص به خود در جامعه شناسایی می‌شود و باید گفت یکی از نمادهای شناسایی ارتش در جامعه دژبان است.

وی افزود: الحمدالله دژبان ماموریت های خطیر خود را به نحو احسن انجام داده و جزو برترین یکان های ارتش به شمار می رود.

معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه ضمن تجلیل از فعالیتها و عملکرد یکان های تابعه دژبان ارتش تصریح کرد: ماموریت های دژبان اموری ارزشمند و اثربخش است و به تبع آن افرادی که در این یکان فعالیت می کنند کارکنانی وظیفه شناس، منظم و ارزشمند هستند.

وی همچنین بر تقدم تربیت بر آموزش و توجه به فعالیت های فرهنگی در یکان های آموزشی تاکید کرد.

در ادامه امیر دریادار سیاری با حضور در یکان‌های آموزشی و بازدید از اماکن و تجهیزات مرکز آموزش شهید اسدی دژبان ارتش، روند آموزش و مهارت افزایی سربازان تحت آموزش این مرکز را مورد بررسی قرار داد.