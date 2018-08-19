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۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۹

صبح امروز؛

امیر سیاری از مرکز آموزش شهید اسدی دژبان ارتش بازدید کرد

امیر سیاری از مرکز آموزش شهید اسدی دژبان ارتش بازدید کرد

معاون هماهنگ کننده ارتش به منظور ارزیابی عملکرد و میزان آمادگی یکان های ستادی و آموزشی فرماندهی دژبان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز از مرکز آموزش شهید اسدی دژبان ارتش بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد ارتش، در جمع فرماندهان و کارکنان مرکز آموزش شهید اسدی دژبان ارتش گفت: هر سازمانی توسط نمادهای مختص به خود در جامعه شناسایی می‌شود و باید گفت یکی از نمادهای شناسایی ارتش در جامعه دژبان است.

وی افزود: الحمدالله دژبان ماموریت های خطیر خود را به نحو احسن انجام داده و جزو برترین یکان های ارتش به شمار می رود.

معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه ضمن تجلیل از فعالیتها و عملکرد یکان های تابعه دژبان ارتش تصریح کرد: ماموریت های دژبان اموری ارزشمند و اثربخش است و به تبع آن افرادی که در این یکان فعالیت می کنند کارکنانی وظیفه شناس، منظم و ارزشمند هستند.

وی همچنین بر تقدم تربیت بر آموزش و توجه به فعالیت های فرهنگی در یکان های آموزشی تاکید کرد.

در ادامه امیر دریادار سیاری با حضور در یکان‌های آموزشی و بازدید از اماکن و تجهیزات مرکز آموزش شهید اسدی دژبان ارتش، روند آموزش و مهارت افزایی سربازان تحت آموزش این مرکز را مورد بررسی قرار داد.

کد مطلب 4379044
هادی رضایی

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