نقطه ضعف فصل قبل استقلال هنوز وجود دارد/ شان تیام را حفظ نکردند

عبدالعلی چنگیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تیم استقلال در فصل جاری اظهار داشت: من در خصوص شکست مقابل پارس جنوبی صحبت نمی کنم چون این جزییات است. باید در خصوص استقلال کلی صحبت کرد. این تیم ۴ مسابقه از فصل را پشت سر گذاشته اما هنوز نه ترکیب ثابت دارد و نه تاکتیک مشخص. شاید دلیلش این باشد که هنوز نفرات این تیم به طور کامل جمع نشده باشند.

وی افزود: مثلا همام طارق که می تواند یکی از مهره های کلیدی استقلال در این فصل باشد تازه به جمع بازیکنان اضافه شده و الحاجی گرو نیز هنوز نتوانسته در این تیم خودی نشان دهد. من امیدوارم با جمع شدن بازیکنان و کامل شدن آنها شرایط تیم بهتر می شود.

مهاجم دهه شصت آبی پوشان با اشاره به نحوه بازی این تیم بیان داشت: استقلال در دو سه فصل اخیر چه در زمان آقای منصوریان و چه زمان آقای شفر بازیهای خوبی انجام می داد اما فقدان یک مهاجم تمام کننده این تیم را آزار می داد. البته در زمان منصوریان کاوه رضایی یک تمام کننده بسیار خوب بود که خیلی اقتصادی از موقعیت هایی که به دست می آورد استفاده می کرد اما متاسفانه باشگاه قادر به حفظ این بازیکن نشد و تیم فصل بعد ضربه از دست دادن کاوه رضایی را خورد.

چنگیز ادامه داد: این ضعف در زمان شفر هم وجود داشت و علیرغم این که تیم بازی‌های خوبی می‌کرد اما کمتر گل می‌زد که با جذب تیام این نقطه ضعف تبدیل به نقطه قوت شد. تیام مثل پلنگ به توپ حمله می‌کرد و قبل از آنکه مدافعان بفهمند چه خبر است می‌دیدند توپ را به گل تبدیل کرده است. در واقع فصل قبل هم همین تیام یک تنه تیم استقلال را در لیگ و آسیا و جام حذفی بالا کشید.

پیشکسوت آبی پوشان خاطر نشان ساخت: متاسفانه باشگاه همان طور که نتوانست کاوه رضایی را حفظ کند، تیام را هم نتوانست حفظ کند. بحث تیام و استقلال خیلی مسائل مالی نبود و باشگاه شان تیام را حفظ نکرد. این که مالیات او پرداخت نشد، شب بازی با ذوب آهن به او گفتند ممنوع الخروج شده، مذاکرات امروز و فردا شد و از ایران به ترکیه و از ترکیه به ایران کشیده شد باعث شد با شخصیت این بازیکن بازی شود.

مهاجم پیشین آبی ها تصریح کرد: یک مهاجم تمام کننده در فوتبال دنیا جایگاه ویژه‌ای دارد چون می‌تواند یک تنه زحمات یک تیم را به ثمر برساند. این قائده در همه دنیا هست و همه دنیا با مهاجمان تمام کننده شان برخورد دیگری دارند. مدیران باشگاه هم باید همه هم و غم شان را برای حفظ این بازیکن می گذاشتند و به هر قیمتی بود تیام را حفظ می کردند.

چنگیز در خصوص تبریزی و الحاجی گرو گفت: این دو بازیکن باید بدانند که فقط برای گل زدن به استقلال آمده‌اند. تبریزی مهاجم خوبی است و چارچوب را هم خوب می شناسد. او فصل گذشته دومین گلزن برتر لیگ شد اما من بعید می‌دانم جای تیام را مثل خود تیام پر کند. در خصوص الحاجی گرو هم باید بگویم قضاوت در مورد او زود است چون فقط چند دقیقه بازی از او دیده ایم. قضاوت در مورد گرو را موکول می کنیم به بعد از آن که یکی دو بازی برای آبی پوشان انجام داد.

ملی پوش سابق کشورمان سپس به فضای نا مناسبی که در هفته‌های اخیر در ورزشگاه ها ایجاد شد اشاره کرد و در این خصوص گفت: الان نقطه ضعف اصلی فوتبال ما نه گل زدن و نزدن استقلال است و نه حفظ شدن و نشدن تیام. بلکه نقطه ضعف اصلی فوتبال ما فضای نا مناسب ورزشگاه‌ها است. ما تا زمانی که نتوانیم شرایط را برای حضور خانواده‌ها در ورزشگاه ها مناسب کنیم نمی‌توانیم بگوییم فوتبال کاملی داریم. فوتبال با حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها کامل می‌شود و باید همه تلاش خود را برای فراهم کردن زیر ساخت حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها انجام دهیم.