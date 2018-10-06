سعید خانی تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دستمزد ۲ بازیگر با هزینه تولید یک فیلم برابری می کند، گفت: متاسفانه این روزها کسانی پول وارد سینما می کنند که برایشان فرقی نمی کند این پول ها برگشت داشته باشد یا نه و این امر معادلات سینما را به هم می ریزد. به نظر می رسد یک پولشویی بزرگ در جریان است و در این میان افرادی که به راستی می خواهند فیلم بسازند نمی توانند کار کنند چون برخی، دستمزدهای عجیب و غریب به بازیگران می دهند.

وی اضافه کرد: برخی از بازیگران برای اینکه یک نقش را رد کنند قیمت دستمزد بالا می دهند ولی حتی در چنین شرایطی هم برخی از تهیه کنندگان قبول می کنند که آن دستمزد را پرداخت کنند و همین باعث می شود دستمزد یک بازیگر بی قاعده بالا برود و برای حضور در دیگر آثار هم دستمزدش را کاهش ندهد.

تهیه کننده فیلم «من» ساخته سهیل بیرقی با انتقاد از اینکه برای این دسته از بازیگران مهم نیست که سرنوشت فیلم ها چه می شود، گفت: چنین شرایطی باعث می شود سینمای ایران در سراشیبی قرار بگیرد و در چنین شرایطی وظیفه تهیه کنندگان است که وارد عمل شوند و جلوی این پولشویی را که به سینما راه پیدا کرده است، بگیرند. شورای عالی تهیه کنندگان باید این موضوع را بررسی کند که چرا بخش خصوصی برای تولید یک فیلم باید بالای ۱۰ میلیارد تومان خرج کند؟ مگر در سینمای ایران چند فیلم قابلیت این را دارند که بالای ۲۰ میلیارد تومان بفروشند؟

خانی اضافه کرد: باید نظارت روی شبکه نمایش خانگی بیشتر شود زیرا در حال حاضر هر کسی یک شبه می تواند در شبکه نمایش خانگی تهیه کننده شود. عده ای فقط برای سلفی گرفتن با بازیگران این پول های عجیب و غریب را صرف می کنند. امیدوارم شبکه نمایش خانگی هم مثل سینما دارای ضوابطی شود چون این شبکه با بهم ریختن رقم دستمزد بازیگران بیشترین صدمه را به سینما زده است.

تهیه کننده «لونه زنبور» با طرح این پرسش که آیا فروش آثار با دستمزد کلان بازیگران در شبکه نمایش خانگی برابری می کند و آیا آن بازیگران در این حد تاثیرگذار هستند یا نه؟ بیان کرد: گاهی اوقات تهیه کنندگان بازیگران را در فروش فیلم ها شریک می کنند که اشکالی ندارد، اما گاهی می بینیم که فروش یک فیلم حتی به اندازه دستمزد آن بازیگر هم نیست.

مدیر دفتر پخش خانه فیلم توضیح داد: ما نهاد امنیتی نیستیم و نمی توانیم وارد مقوله پولشویی و معرفی افرادی شویم که پول های کثیف وارد این عرصه می کنند. من به عنوان تهیه کننده چون رقم های کار در این عرصه را می شناسم فقط می توانم بگویم برخی از فیلم ها و سریال هایی که تولید می شوند با پول های شائبه دار و صرفا برای پولشویی تولید می شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به این مساله ورود کند و ما به عنوان تهیه کننده تنها می توانیم هشدار دهیم که پول سرگردانی وارد سینما شده است و برای صاحبان چنین پول هایی سود و ضرر اهمیتی ندارد. ما نه قوه قضاییه هستیم و نه وزارت ارشاد بنابراین آنها باید وارد این حوزه شوند.

خانی با بیان اینکه در شبکه نمایش خانگی قاعده ای برای ورود تهیه کننده ها وجود ندارد و هرکسی که پولی داشته باشد می تواند تهیه کنندگی آثار را به عهده بگیرد ولو اینکه سواد و تخصص هم نداشته باشد، گفت: در سینما هم تعداد زیادی تهیه کننده وجود دارد که وجود این میزان تهیه کننده باعث می شود برخی از تهیه کنندگان بیکار باشند و برخی هم تنها به جیب خود فکر کنند و برایشان اهمیتی نداشته باشد که در این ماجرا تمام سینما ضرر می کند.

وی با اشاره به اینکه برخی از همین بازیگرانی که پول های هنگفتی طلب می کنند سواد لازم را ندارند، عنوان کرد: من با بازیگری کار کردم که حتی نمی دانست از فروش یک فیلم تنها یک سوم آن به تهیه کننده تعلق می گیرد و تصورش این بود که تمام فروش به تهیه کننده می رسد.

خانی در پایان گفت: من فکر می کنم اگر ما به عنوان تهیه کننده نخواهیم به هر قیمتی فیلم تولید کنیم این اوضاع می تواند سامان پیدا کند. اگر این روند ادامه داشته باشد سینما به سمتی می رود که دیگر تولیدی در آن صورت نمی گیرد و آنوقت ما هم باید به سمت کارهای دیگر برویم.