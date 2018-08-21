جلسه هماهنگی اجرای رزمایش زیستی در آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی هدف از برگزاری جلسه را ایجاد هماهنگی و بررسی راهکارهای اجرای بهتر رزمایش زیستی در سطح استان که شهرهای تبریز، مرند و سراب درگیر آن خواهند بود، عنوان کرد.

کریمی با اشاره به اهمیت برگزاری رزمایش برای مقابله با بحران های احتمالی پیش رو تاکید کرد و اذعان داشت: امروز با توجه به هزینه های سنگینی که جنگ های سخت از لحاظ مادی و تلفات انسانی در پی دارند، ماهیتشان به جنگ نرم تغییر یافته است.

وی افزود: یکی از نمودهای جنگ نرم تهدیدات زیستی و بیولوژیکی می باشد و با توجه به هزینه کمتر آن از لحاظ تولید و تکثیر و قدرت اثرگذاری و گستره آثار سوء بیشتر، برای دشمنان گزینه مطلوبی می باشد.

کریمی خاطرنشان کرد: کسب آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدات زیستی و بیولوژیک از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و برگزاری رزمایش توان بازدارندگی ما را در مقابله با آن تهدیدات افزایش خواهد داد و این رزمایش ها باعث ایجاد هماهنگی بیشتر دستگاه ها در مقابله با بحران می شود.

کریمی افزود: مقدمات رزمایش از دو سال قبل فراهم شده و مقرر بود که سال گذشته اجرایی گردد لکن بنا به دلایلی علی رغم کسب آمادگی لازم عملیاتی نگردید. ولی خوشبختانه امسال بحث اجرای رزمایش با اخذ مجوزهای لازم از سازمان پدافند غیرعامل کشور و تایید استاندار مقرر است در نیمه اول آبان ماه جاری اجرا گردد.