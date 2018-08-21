دستگیری ۵۵۵ سارق و مالخر پایتخت/شناسایی هنجارشکنان ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از دستگیری ۵۵۵ سارق و مالخر در تهران در قالب اجرای طرح رعد ۱۴ خبر داد.

وی افزود: همچنین در این طرح ۲۹ باند متلاشی و ۲۳ نفر در رابطه با قاچاق کالا دستگیر شدند.

سردار رحیمی با بیان اینکه در چهاردهمین مرحله طرح رعد طی چند روز گذشته ۳۳۰ پیگیری قضایی در خصوص متخلفان انجام شده است، گفت: ۳۰۰ مورد از این پرونده ها به نتیجه منجر شد.

وی خاطرنشان کرد: ۳۰۰ مخفیگاه قاچاق کالا و مواد مخدر در این مرحله کشف و ماموران نیروی انتظامی ۲۹ باند را متلاشی کردند.

فرمانده پلیس پایتخت اضافه کرد: در این مرحله از طرح رعد، متهمان به هزار و ۲۵۰ فقره سرقت اعتراف کردند و ۵۰ درصد آنها دارای سابقه تکرار جرم در سرقت و مالخری هستند.

سردار رحیمی از کشف ۲۰۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت از سارقان و مالخران خبر داد و گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ مورد انواع اقلام سرقتی به ارزش ۳.۵ میلیارد تومان کشف شد.

وی ادامه داد: در حوزه مبارزه با کالای قاچاق، ۵۲ پرونده تشکیل شد و ۲۳ نفر قاچاقچی شناسایی و دستگیر شدند. در همین رابطه ۱۲ باند قاچاق منهدم و ۱۰ هزار دلار به همراه ۴ هزار و ۴۸۰ یوروی تقلبی کشف شد.

سردار رحیمی ارزش اموال کشف شده قاچاق را ۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

رئیس پلیس پایتخت تاکید کرد: در این مرحله از اجرای طرح رعد ۴۶۰ خرده فروش مواد مخدر در نقاط مختلف پایتخت دستگیر شدند و ۳۱۰ معتاد متجاهر از سطح شهر جمع آوری و به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین ۶ باند توزیع مواد مخدر متلاشی شد.

وی از کشف ۶ قبضه سلاح جنگی شکاری، ۷۲ قبضه سلاح سرد، ۱۶۴۹ مورد مهمات جنگی در طرح رعد ۱۴ خبر داد و گفت: در این رابطه ۱۲ نفر دستگیر شدند.

سردار رحیمی افزود: طبق اخباری که دقایقی پیش به دست ما رسید چندین انبار مهم و بزرگ قاچاق کاغذ، آهن آلات و لوازم خانگی در تهران کشف شده است که در این مورد در حال پیگیری هستیم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص حواشی اخیر در استادیوم آزادی و مسابقات فوتبال گفت: نظارت نیروی انتظامی بر برگزاری مسابقات فوتبال کامل است و همکاران ما از چندین ساعت پیش از برگزاری مسابقات در استادیوم و اطراف آن حضور و بر تمامی مراحل کنترل دارند.

رئیس پلیس پایتخت در پایان از شناسایی تمامی عوامل دخیل در حواشی برگزاری مسابقات فوتبال در استادیوم آزادی خبر داد و گفت: نیروی انتظامی به طور کامل بر برگزاری مسابقات اشراف دارد.