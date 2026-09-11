به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیاکبری در خطبه های نماز جمعه شهر ماهنشان با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مقاومت ملت ایران اظهار کرد: پیروزیهای متعددی برای رزمندگان اسلام حاصل شده که از جمله آن میتوان به شلیک به ناوهای آمریکایی، به غنیمت گرفتن زیردریایی، انهدام شهپادهای آمریکا و هدف قرار دادن نقاطی اشاره کرد که پیش از این امکانپذیر نبود یا به دلایلی در دستور کار قرار نداشت.
وی افزود: اجرای تاکتیک بازدارنده ناو در مقابل نفتکش نیز از دیگر اقداماتی است که نشان میدهد جنگ وارد فاز جدیدی شده است.
امام جمعه ماهنشان با بیان اینکه ملت ایران از طوفان سختیها عبور کرده است، تصریح کرد: امروز به افق پیروزی نزدیک میشویم و هیچ بنبستی در این مسیر وجود ندارد.
علیاکبری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به خداوند متعال، رهبری حکیمانه رهبر انقلاب، جانبازی رزمندگان اسلام، شلیکهای پیشدستانه و تهاجمی و همچنین برخورداری از اشراف اطلاعاتی نشان داده است که اجازه نخواهد داد کسی شریان حیات ملت ایران را قطع کند.
جنگ اقتصادی آزمونی برای اراده و خرد جمعی ملت ایران است
وی در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای جبران شکستهای راهبردی خود گفت: دشمن تلاش میکند خلأها و شکستهای راهبردی خود را از طریق جنگ نرم شناختی و فشار اقتصادی جبران کند.
امام جمعه ماهنشان، جنگ اقتصادی آمریکا را آزمونی برای اراده و خرد جمعی ملت ایران دانست و افزود: حریف به دنبال آن است که با اعمال فشار خارجی، ایران را به لبه پرتگاه بحرانهای داخلی و اغتشاشات بکشاند.
علیاکبری با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام داخلی برای عبور از این شرایط گفت: پیروزی در این کارزار مستلزم شکلگیری یک توافق میان حاکمیت و مردم است؛ به این معنا که حاکمیت باید عدالت و حفاظت از معیشت مردم را تضمین کند.
وی خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و بیملاحظه با مفسدان واقعی و اصلی، جراحی ساختارهای ناکارآمد و هزینهزا و قطع دست دلالان ارز و کالا از جمله اقداماتی است که باید در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه ماهنشان افزود: در مقابل، مردم نیز باید با صبوری و تابآوری، خود را در برابر فشارهای بیگانگان حفظ کنند تا دشمن نتواند از مشکلات اقتصادی و معیشتی برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت استفاده کند.
مقاومت یمن حاصل سالها صبر و ایستادگی است
علیاکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جبهه مقاومت یمن اظهار کرد: پیروزیهای بزرگ مقاومت یمن در آزادسازی المخا و تسلط بر تنگه بابالمندب حاصل سالها صبر و مقاومت و تکیه بر اصولی است که میتوان از آنها به عنوان درسهای ماندگار برای همه جریانهای مقاومت یاد کرد.
وی گفت: پیروزی مقاومت یمن حاصل ترکیبی از عوامل معنوی و مادی است و مجموعه این عوامل دست به دست هم دادهاند تا یمنیها بتوانند در برابر قدرت قدرتمندترین ائتلافهای نظامی جهان ایستادگی کرده و به پیروزی دست یابند.
امام جمعه ماهنشان با اشاره به اهمیت راهبردی آبراههای منطقه تصریح کرد: اکنون با تسلط بر دو آبراه راهبردی هرمز و بابالمندب، معادلات منطقهای به شکل بنیادین تغییر کرده است.
علیاکبری همچنین افزایش قیمت نفت و فشار واردشده بر اقتصاد آمریکا را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش قیمت نفت و تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد آمریکا نشان میدهد مداخلههای مالی و حتی دروغهای خزانهدار آمریکا و شخص رئیسجمهور این کشور دیگر تأثیری در مهار قیمت نفت ندارد.
وی پیشبینی کرد: در آینده نیز روند افزایش قیمت نفت بیشتر خواهد شد و این موضوع فشار بیشتری بر اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد.
امام جمعه ماهنشان با بیان اینکه آمریکا در جبهههای مختلف مقاومت با ضربات متعددی مواجه شده است، افزود: آمریکا از یمن که کنترل بابالمندب را در اختیار گرفته، از لبنان که حزبالله در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستادگی میکند، از ایران که با قدرت در برابر تحریمها و تهدیدها ایستاده و از عراق که طرح خلع سلاح را خنثی میکند، ضربه میخورد.
علیاکبری ادامه داد: این ضربات پیدرپی نشاندهنده افول هژمونی آمریکا در منطقه و ناتوانی این کشور در کنترل معادلات میدانی است.
وی در بخش دیگری از خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: دشمن صهیونیستی برای ایجاد یک پیروزی دروغین و کسب امتیاز در داخل اسرائیل، نمایش شکستخورده و آشکاری را به نمایش گذاشته است.
امام جمعه ماهنشان افزود: این رژیم با بمباران یک مرکز خالی که مدتها پیش توسط مقاومت تخلیه شده بود و با بزرگنمایی انفجار و استفاده عمدی از مقدار زیادی مواد منفجره، تلاش کرده است یک عملیات تبلیغاتی و رسانهای را به عنوان دستاورد نظامی جلوه دهد.
علیاکبری تأکید کرد: این اقدامات بیش از آنکه بیانگر یک دستاورد واقعی در میدان باشد، بخشی از جنگ رسانهای دشمن برای ترمیم تصویر آسیبدیده خود و ایجاد دستاوردسازی در افکار عمومی است.
قطعنامه شورای حکام اعتماد به سازوکار پادمانی را زیر سؤال میبرد
وی همچنین با اشاره به قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی علیه ایران، بار دیگر نشان داد که این نهاد به جای ایفای نقش یک سازمان فنی، به ابزاری سیاسی برای فشار کاخ سفید بر جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
امام جمعه ماهنشان ادامه داد: آمریکا پس از آنکه نتوانست با جنگ و فشار نظامی اراده ملت ایران را در هم بشکند، بار دیگر به سراغ ابزارهای سیاسی و حقوقی رفته است.
علیاکبری گفت: آمریکا تلاش دارد آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به سکویی برای اعمال فشار بیشتر و شورای امنیت را به ایستگاه بعدی پروندهسازی علیه ایران تبدیل کند.
وی با بیان اینکه این رویکرد برای غرب هزینههای جدی به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: زمانی که تأسیسات هستهای یک کشور عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) هدف حمله قرار میگیرد و نهاد ناظر به جای محکوم کردن متجاوز، علیه قربانی قطعنامه صادر میکند، اعتماد به کل سازوکار پادمانی و حتی فلسفه عضویت کشورها در چنین نظامی زیر سؤال میرود.
امام جمعه ماهنشان خاطرنشان کرد: چنین رفتارهایی نهتنها به حل مسائل کمک نمیکند، بلکه اعتبار و اعتماد عمومی به سازوکارهای بینالمللی را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد.
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