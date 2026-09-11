جنگ اقتصادی میدان جدید تقابل دشمن با ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدروح‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسفرورین با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله مدنی، دومین شهید محراب، اظهار کرد: شهید مدنی از نخستین روحانیونی بود که در سال ۱۳۴۲ به ندای امام خمینی (ره) لبیک گفت و با تعطیل کردن دروس حوزه و برگزاری مجالس سخنرانی، چهره رژیم پهلوی را برای مردم آشکار کرد.

وی با اشاره به خاطره‌ای از شهید مدنی افزود: این شهید بزرگوار در مقطعی نسبت به سیادت خود و همچنین رسیدن به مقام شهادت تردید داشت که پس از توسل به امام حسین (ع) در عالم رؤیا از آن حضرت پاسخ گرفت و در نهایت به مقام شهادت نائل شد.

امام‌جمعه اسفرورین در ادامه با اشاره به تحولات هفته گذشته در جبهه مقاومت بیان کرد: پیروزی‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در عرصه نظامی، همچنین تحولات یمن و عراق، از جمله اخبار امیدوارکننده‌ای بود که موجب تقویت جبهه اسلام و مقاومت شد.

حسینی با تأکید بر اینکه مؤمنان نباید در پیروزی‌ها دچار غرور شوند، گفت: خداوند در قرآن وعده پیروزی را همراه با بشارت و آرامش قلب مؤمنان قرار داده است و باید بدانیم که پیروزی‌ها از جانب خداوند متعال است، نه صرفاً نتیجه توان و اقدامات ما.

وی اضافه کرد: اگر امروز در ایران، یمن، عراق، لبنان و دیگر جبهه‌های مقاومت پیروزی‌هایی حاصل شده است، همه به مدد الهی بوده و نباید تصور کنیم که این موفقیت‌ها صرفاً حاصل توان خودمان است.

جنگ اقتصادی، میدان جدید تقابل دشمن

امام‌جمعه اسفرورین با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی و عملیات روانی قرار داده است، عنوان کرد: آمریکا تلاش دارد با فشار اقتصادی، ایجاد گرانی و تورم و گرفتار کردن مردم در مشکلات مالی، فشار اجتماعی بر جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.

حسینی ادامه داد: دشمن همچنین تلاش می‌کند با ایجاد مشکلات اقتصادی، شکست‌های خود در عرصه نظامی را تحت‌الشعاع قرار دهد و با عملیات روانی، سرمایه اجتماعی و روحیه مردم ایران را تضعیف کند.

وی با اشاره به تحولات اقتصادی آمریکا اظهار کرد: امروز همان فشاری که دشمن تلاش می‌کرد بر اقتصاد ایران وارد کند، به تعبیر خودشان به مشکلات اقتصادی آمریکا نیز تبدیل شده و این کشور شرایط دشواری را تجربه می‌کند.

امام‌جمعه اسفرورین همچنین با اشاره به اهمیت تنگه هرمز و باب‌المندب در معادلات اقتصادی و انرژی جهان گفت: دشمن تلاش دارد با ایجاد فشار اقتصادی و انزوای ایران، مردم را درگیر مشکلات کند، اما ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته تحریم‌ها را تحمل کرده و با ایستادگی خود نشان داده است که در برابر فشارها عقب‌نشینی نمی‌کند.

وحدت و انسجام اجتماعی باید در مرکز توجه مسئولان باشد

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی گفت: امروز مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها، همچنان در صحنه ایستاده‌اند و مسئولان نیز باید پای کار باشند و از مشکلات مردم بکاهند.

وی افزود: هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند باید مورد پرهیز قرار گیرد و مسئولان نیز باید در این زمینه مراقبت جدی داشته باشند.

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در هفته دولت درباره پرهیز از سخنان ناامیدکننده و دوگانه‌سازی‌های موهوم، تصریح کرد: دوگانه‌سازی‌هایی مانند جنگ یا مذاکره و وفاق یا تندروی نباید به جامعه تحمیل شود؛ چراکه هر آنچه به اتحاد مردم، آرامش روانی و انسجام اجتماعی آسیب بزند، باید کنار گذاشته شود.

حسینی با بیان اینکه ولایت‌مداری باید در عمل اثبات شود، خاطرنشان کرد: اگر می‌گوییم تابع رهبر معظم انقلاب هستیم، باید فرمایشات ایشان را در عمل سرلوحه قرار دهیم و اجازه ندهیم سخنان و رفتارهایی که موجب تضعیف انسجام اجتماعی می‌شود، در جامعه اثرگذار شود.

مردم در برابر عملیات روانی دشمن هوشیار باشند

وی همچنین با هشدار نسبت به انتشار اخبار تأییدنشده در فضای رسانه‌ای اظهار کرد: مردم نباید هر خبر و تحلیلی را بدون بررسی و تأیید منابع معتبر بپذیرند، زیرا رژیم صهیونیستی و رسانه‌های وابسته به آن در تلاش هستند با خبرسازی و بزرگنمایی، شکست‌های خود را پنهان و روحیه مردم را تضعیف کنند.

امام‌جمعه اسفرورین ادامه داد: از سوی دیگر، برخی افراد در داخل کشور نیز سخنانی را مطرح می‌کنند که عملاً در راستای اهداف دشمن قرار می‌گیرد و باید نسبت به این مسئله هوشیار بود.

حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد مردم و حمایت از نیروهای مسلح گفت: ملت ایران امروز بیش از گذشته متحد و منسجم است و مسئولان نیز باید در کنار مردم برای کاهش مشکلات اقتصادی تلاش کنند تا کشور با عبور از این شرایط، مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.

