دشمن به دنبال تجزیه اجتماعی و تضعیف انسجام ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیداسماعیل موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته محمودآباد اظهار کرد: به فضل الهی شاهد پیروزی رزمندگان اسلام و حملههای پیشدستانه و غافلگیرکننده نیروهای مسلح در صحنه نبرد حق علیه باطل هستیم.
وی با اشاره به برخی تحولات اخیر در جبهه مقاومت افزود: از شکار زیردریایی خودران آمریکایی توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران تا تحولات میدانی یمن و تسلط انصارالله بر بخشهایی از ساحل غربی این کشور، نشانههایی از نصرت و امداد الهی در میدان نبرد نامتقارن مشاهده میشود.
امامجمعه محمودآباد با استناد به آیه ۴۰ سوره مبارکه حج تصریح کرد: وقتی انسان این پیروزیها و پیشرویها را در میدان کارزار نامتقارن مشاهده میکند، وعده نصرت و امداد الهی را به عینه میبیند و باید به وعده خداوند برای یاری جبهه حق باور داشته باشیم.
دشمن برای جبران شکست نظامی به دنبال تفرقه است
موسوی با بیان اینکه دشمن در میدان نظامی شکست خورده است، گفت: باید انتظار داشت دشمن برای جبران این شکست، نقشههای شوم خود را در عرصههای دیگر دنبال کند و یکی از مهمترین اهداف آن، به زانو درآوردن ملت ایران از طریق ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی است.
وی ادامه داد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند، دشمن پس از جنگ تحمیلی، فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، به دنبال ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکستهای میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت ایران است.
امامجمعه محمودآباد خاطرنشان کرد: امروز همه کسانی که دلشان برای اسلام، انقلاب، استقلال و سربلندی ایران میتپد، باید بیش از گذشته برای حفظ وحدت و صفوف منسجم ملت تلاش کنند و اجازه ندهند اختلافات، چه موجه و چه غیرموجه، به تنازع و تفرقه تبدیل شود.
دولت در برابر یک آزمون بزرگ قرار دارد
موسوی با بیان اینکه امروز ملت و دولت در معرض یک آزمون بزرگ قرار دارند، اظهار کرد: دولت امروز در لبه یک تیغه حساس حرکت میکند و در این جنگ ترکیبی، نصب یک «آنتیویروس شناختی» در دستگاه محاسباتی مسئولان ضروری است.
وی دو مؤلفه اصلی این «آنتیویروس شناختی» را تشریح کرد و گفت: نخست اینکه هیچ تصمیمی نباید بدون سنجش دقیق پیوست انسجام اجتماعی اتخاذ شود و دوم اینکه باید نسبت به نفوذ و رخنه جریانهای پرهیاهوی تصمیمساز که منافع ملی را با نسخههای ارتجاعی خود به چالش میکشند، هوشیار بود.
امامجمعه محمودآباد تأکید کرد: تنها با روشنبینی، حفظ وحدت و سنجش همهجانبه تصمیمات میتوان نقشه دشمن برای فتح سنگرهای ذهنی را خنثی کرد و سرمایه اجتماعی کشور را برای روزهای سرنوشتساز آینده حفظ کرد.
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