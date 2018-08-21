پوستر سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان در این آیین گفت: بعد از اعلام فراخوان سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان ۵۲۷ طرح و ایده به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در مرحله بعد ۸۷ طرح در بخش آزاد و ۱۵ طرح نیز در بخش آئینی برای حضور در مرحله بازبینی جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند.

مدریک قادری ادامه داد: بعد از بازبینی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره ۲۰ اثر در بخش آزاد، چهار اثر بخش آیینی سنتی و چهار اثر در بخش کودک و نوجوان جواز شرکت در بخش پایانی و رقابتی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان را کسب کردند.

وی با اشاره به شرکت گروه های خارجی در این دوره از جشنواره مریوان عنوان کرد: رایزنی برای حضور ۷ گروه خارجی در سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان انجام شده است.

قادری، راه اندازی کارناوال شادی درآیین افتتاحیه این جشنواره، نورافشانی و آتش بازی در شب افتتاحیه، دعوت خبرنگاران رسانه های خارجی و داخلی و بسیج کردن تمام امکانات شهرستان مریوان برای هر چه بهتر برگزار کردن این جشنواره را از جمله اقدامات در دست اجرای ستاد برگزاری سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان برشمرد.

دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از برگزاری کارگاه آموزشی هنر اجرا و فضاهای شهری در حاشیه این جشنواره خبر داد و اضافه کرد: دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، کارگاه‌ هنر اجرا و فضاهای شهری (زبان شهر)، پروژه مشترک ایران و فرانسه را به همت گروه هنری نوآر در شهرستان مریوان برگزار می کند.

وی ظرفیت این کارگاه را ۳۰ نفر ذکر کرد و افزود: این کارگاه در سه سطح از اول تا ۱۴ شهریور ماه با حضور هنرمندان و اساتید مطرح کشور برگزار می شود.

وی بیان کرد: سیزدهمین جشنواره بین المللی تواتر خیابانی مریوان با هدف توسعه و ترویج تئاتر بیرونی و گسترش ارتباط سازنده تئاتر با مخاطبان و عموم شهروندان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و اداره کل هنرهای نمایشی با همکاری انجمن هنرهای نمایشی ایران و انجمن هنرهای نمایشی استان کردستاناز ۱۰ لغایت ۱۴ شهریور ماه سال جاری در مریوان برگزار می شود.