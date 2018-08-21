خطر ابتلا به تب کنگو در ذبح غیر بهداشتی دام/مراقب سیاه زخم باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود مردانی در آستانه عید سعید قربان گفت: یکی از خطراتی که همه ساله در زمان عید قربان گریبانگیر مردم می شود ذبح خارج از زنجیره کشتارگاه های مجاز در کشور است.

وی نسبت به خطر شیوع بیماری تب کریمه کنگو هشدار داد و گفت: بسیاری از حجاج و افرادی که حاجی دارند، طبق سنت دیرین در این ایام دام زنده تهیه و در معابر عمومی قربانی می کنند و سپس بلافاصله گوشت آن را به عنوان نذری بین مستمندان تقسیم یا مصرف می کنند در صورتی که اگر حیوان را که خارج از زنجیره کشتارگاه و به دور از نظارت دامپزشک ذبح کنند، خطر ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو بسیار است.

مردانی افزود: طبق آمار ثبت شده طی ۲۰ سال گذشته حدود ۱۴۰۰ نفر به تب کریمه کنگو در کشور آلوده شده اند که از این تعداد، حدود ۱۹۰ نفر فوت شدند که بالغ بر ۱۳ درصد افراد مبتلا را شامل می شود.

این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، دلیل عمده فوت این افراد را مواجهه با تهیه گوشت قصابی و سلاخی دام در مراکز غیر بهداشتی اعلام کرد.

به گفته وی، سازمان دامپزشکی طبق روال همه ساله با نزدیک شدن به ایام عید قربان مراکزی را برای عرضه دام زنده سالم تحت نظارت دامپزشک برای فروش یا کشتار مجاز تعیین به هموطنان معرفی می کند.

مردانی افزود: در تماس افراد عادی با خون تازه حیوان، خطر ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو بسیار زیاد است، از این رو توصیه می شود هموطنان از اقدام خودسرانه برای ذبح حیوان در منازل یا گذرگاههای عمومی جدا خودداری کنند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری گفت: در سال جاری به خصوص در منطقه غرب کشور و در استان کردستان بیماری عفونی شاربن(سیاه زخم) مشاهده شده که این نوع بیماری هم در تماس انسان با دام و ذبح غیر بهداشتی دام در معابر اتفاق می افتد، بنابراین برای اینکه هموطنان از ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو یا شاربن در امان بمانند، به هیچ وجه نذورات قربانی را خارج از زنجیره کشتارگاه های سنتی و صنعتی ذبح نکنند و از محل هایی که سازمان دامپزشکی برای این امر در نظر گرفته، استفاده کنند.

وی یادآور شد: بیماری شاربن(Charbon) که با نام های متفاوتی از جمله بیماری سیاه زخم یا تب طحال شناخته می شود، یکی از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات است که منشای باکتریایی دارد. خونریزی دستگاه گوارش از علایم این بیماری است.

این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری به هموطنان توصیه کرد: گوشت قربانی به هیچ وجه بلافاصله پس از کشتار گوشت مصرف نشود. در واقع، پس از گذشت ۲۴ ساعت از کشتار قربانی باید آن را مصرف کرد چراکه در این مدت چنانچه گوشت به ویروس تب کریمه کنگو آلوده باشد، هرگونه آلودگی آن از بین خواهد رفت و مصرف آن بلامانع است.

مرادنی تاکید کرد: هموطنان حتما در زمان تقسیم گوشت دام از دستکش یک بار مصرف استفاده کنند.

بیماری ویروسی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) با گزش یک کنه از خانواده Bunyaviridae منتقل می شود و گرچه میزبان اصلی آن حیوانات است، ولی موارد پراکنده آن در انسان نیز دیده می شود. تب، درد عضلانی، گردن درد، سفت شدن بافت گردن، درد چشم، حساسیت چشم نسبت به نور، تهوع، استفراغ، اسهال، شکم درد، گلودرد، نوسانات خلقی شدید و خواب آلودگی از مهمترین علائم تب خونریزی دهنده کریمه کنگو است.