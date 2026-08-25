به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های وزن ۷۲ کیلوگرم رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی پیتلانسکی لهستان با حضور کشتی‌گیران عنوان‌دار و مطرحی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود. سعید اسماعیلی، قهرمان جهان و المپیک، در این مسابقات یک وزن بالاتر از وزن اصلی خود شرکت کرده و در وزن ۷۲ کیلوگرم روی تشک خواهد رفت.

در این وزن، پرویز نصیب‌اف از اوکراین، دارنده دو مدال نقره المپیک، اسماعیل‌اف دارنده مدال برنز جهان از قرقیزستان، حضور دارند که در کنار اسماعیلی از جمله چهره‌های شاخص این وزن محسوب می‌شوند. دو کشتی‌گیر از لهستان، دو نماینده از سوئد، یک کشتی‌گیر از ارمنستان، دو نماینده از بلغارستان، یک کشتی‌گیر از مجارستان و دو نماینده از آمریکا نیز دیگر شرکت‌کنندگان وزن ۷۲ کیلوگرم این رقابت‌ها هستند.



حضور قهرمانان و مدال‌آوران جهان و المپیک از کشورهای مختلف، سطح فنی وزن ۷۲ کیلوگرم تورنمنت پیتلانسکی را افزایش داده است.