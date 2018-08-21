به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، خشایار حضرتی در این مورد گفت: امروز می توانستیم بهتر باشیم اما دیدید که حریفان شناگران ما همه المپینی بودند.



او ضمن ابراز رضایت از رکوردشکنی بنیامین می گوید: بنیامین خوب بود ولی بهتر از این می توانست برود.اگر تدارکات و مسابقات برون مرزی بهتری داشتیم نتایج دیگری رقم می خورد. البته سطح فنی رقابتها بالاست و دیدید که دیروز اسکولینگ شناگر معروف سنگاپوری که مایکل فلپس را شکست داد هم نتوانست با فینال برسد. شناگران آسیایی بهترین هستند.



سرمربی تیم ملی شنا معتقد است با سرمایه گذاری بیشتر در کشورمان می توانند در اینده مقام بیاورد: متاسفانه سطح گستردگی شنا و استخرهای موجود در کشورمان بسیار کم است.شناگر ما تنها با یک اردوی سه هفته ای و مسابقه در ترکیه گام به این بازیهای بزرگ گذاشته است.پس حق بدهید که کارشان سخت است.